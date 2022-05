Byki wracają na Wall Street

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Dziś obserwujemy wzrosty wszystkich największych indeksów, a euforia wróciła na Wall Street. Wiatru w żagle inwestorom dodała perspektywa nieco mniej jastrzębiego cyklu podwyżek stóp procentowych Fed oraz pozytywne dane z amerykańskiej gospodarki, które potwierdziły kwietniowy wzrost wydatków konsumentów. Spróbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie co naprawdę stoi za tak dynamiczną zwyżką i jak może kształtować się jej potencjał? Czy to czas by odtrąbić zmianę trendu?

Kolejny raz właściwe okazuje się użycie porównania nastrojów giełdy do wahadła, które za każdym razem ma tendencje do odchylenia od średniej. Możemy określić ją jako ‘trafną’ wycenę aktywów, daleką od niedowartościowania jak i przewartościowania. Tymczasem w naturze rynków leżą przerysowane, emocjonalne reakcje podsycane przez chciwość i strach; głębie tego procesu opisywał Howard Marks, zarządzający funduszem Oaktree. Indeks S&P500 walczy dziś o wzrostowe zamknięcie po 7 tygodniach spadkowych sesji z rzędu, co w przeszłości nie zdarzało się często. Po tak głębokich spadkach indeksów pozycjonowanie się na kupno okazało się mniej ryzykowne również dla funduszy inwestycyjnych. Dzisiejszym odreagowaniem niespecjalnie powinna zaskoczona być również strona podażowa. Idąc za tym, warto zastanowić się, czy obserwowaliśmy w ostatnim czasie informacje zdolne odwrócić główny, spadkowy trend. Wchodząc głębiej - nic spektakularnego, co mogłoby uzasadnić trwałe odwrócenie trendu, nie miało miejsca. Bardziej gołębi Fed wciąż może okazać się tylko scenariuszem, w który rynki ‘chcą wierzyć’, a kondycja konsumentów nadal może spaść w obliczu inflacji i wyższych stóp procentowych. Brak silnego katalizatora może wskazywać, że odreagowanie to wciąż tylko jedna z korekt w trwającym trendzie spadkowym lub zapowiedź konsolidacji.