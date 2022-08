Były kanclerz Niemiec pozwał Bundestag

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Gerhard Schroeder domaga się przywrócenia przywilejów, które miał jako były kanclerz. Dlatego pozwał Bundestag, niższą izbę parlamentu Niemiec, informuje Reuters powołując się na doniesienia DPA.

78-letni Schroeder, promotor kontrolowanego przez Gazprom gazociągu Nord Stream, pełniący wciąż funkcję w jego władzach, do maja zasiadający w radzie nadzorczej Rosneftu, został pozbawiony prawa do finansowanego ze środków publicznych biura. Powodem była niechęć byłego kanclerza do zdystansowania się do polityki jego przyjaciela, prezydenta Władimira Putina, który pod koniec lutego zdecydował o inwazji rosyjskiej armii na Ukrainę.