Canpack pożycza równowartość 1,1 mld USD

Krakowski producent opakowań Canpack debiutuje na rynku obligacji wysokich rentowności, donosi Global Capital.

W tym tygodniu Canpack ma zaoferować obligacje wysokich rentowności denominowane w euro i dolarze. Łączna wartość emitowanego długu to równowartość 1,1 mld USD, pisze Global Capital. Canpcak, którego właścicielem jest Amerykanin, Peter Giorgi, ma wykorzystać pieniądze do sfinansowania dalszej ekspansji w USA. W połowie lipca Puls Biznesu informował, że Canpack zainwestuje prawie 366 mln USD (1,44 mld zł) w budowę swojego pierwszego w Stanach Zjednoczonych zakładu produkującego aluminiowe puszki do napojów oraz wieczka. Ma otworzyć tam również centrum doskonalenia służące do demonstrowania możliwości badawczo-rozwojowych grupy.