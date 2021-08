Firma Casio wprowadza trzy nowe modele zegarków Edifice, w których zastosowano włókno węglowe 6K, opracowane we współpracy z zespołem Scuderia AlphaTauri. Zegarki dostępne będą w kolorze ciemnoniebieskim z akcentami fluorescencyjnymi.

Spółka Casio Computer ogłosiła rozszerzenie oferty wysokiej klasy chronografów Edifice, które wpisują się w koncepcję marki wyrażającej się w haśle „prędkość i inteligencja”. To już trzeci zestaw modeli opracowanych we współpracy z zespołem Formuły 1 Scuderia AlphaTauri. Casio jest oficjalnym partnerem tego zespołu od 2016 r., gdy jeszcze nosił nazwę Scuderia Toro Rosso.

EFR-571AT materiały prasowe

Nowe zegarki EQB-1200AT, EFS-S580AT i EFR-571AT zostały wyposażone w tarczę z włókna węglowego 6K (materiał utkany z filamentów, z których każdy zawiera 6 tys. włókien węglowych). Te same wytrzymałe włókna węglowe wykorzystano w spoilerach i podłogach samochodów wyścigowych. Barwa ciemnoniebieska nadaje zegarkom ogólny ton, natomiast fluorescencyjna żółć – kolor odzieży roboczej noszonej przez mechaników zespołu po wyścigach – podkreśla elementy: obwódkę tarczy, sekundnik, wskazówkę i przycisk stopera, zapewniając dobrą widoczność potrzebną do bezpiecznej pracy na padoku i w boksach.

EFS-S580AT materiały prasowe

Wszystkie trzy modele są wodoodporne do głębokości 100 metrów. W modelach EQB-1200AT i EFS-S580AT zastosowano szkło z bardzo wytrzymałego kryształu szafirowego. EQB-1200AT dodatkowo wyposażony jest w funkcje mobile link, które automatycznie dostosowują ustawienia po sparowaniu ze smartfonem za pomocą aplikacji, zapewniając precyzyjną kontrolę nad czasem ekipie technicznej, której praca musi być zaplanowana co do minuty. W aplikacji z łatwością można wybrać ustawienia czasu dla ponad 300 miast, co stanowi dobre rozwiązanie dla zespołu podróżującego po całym świecie.

Źródło: Casio Computer