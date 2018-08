Cena docelowa Livechatu ścięta o 62 proc.

DM BZ WBK obniżył cenę docelową akcji Livechat Software o 62 proc. do 25 zł za szt. Rekomendacja dla spółki została obniżona do „sprzedaj” z „kupuj” poprzednio.

W ocenie analityków DM BZ WBK ostatnie kilka miesięcy przyniosło rozczarowanie co do liczby nowych klientów netto, co stawia zdolność spółki do rozwijania się w dłuższej perspektywie pod znakiem zapytania. Zwracają uwagę, że wskaźnik odchodzenia klientów utrzymuje się na stabilnym poziomie 3 proc. miesięcznie, lecz stanowi wyzwanie i wymaga dynamicznego wzrostu liczby nowych klientów w celu utrzymania dodatnich wartości r/r.

„Przy założeniu utrzymania się spowolnienia tempa wzrostu spółce może pozostawać od piętnastu do dwudziestu trzech miesięcy — w zależności od scenariusza — na znalezienie rozwiązania tego problemu. Sądzimy, że potencjalne rozwiązanie może wymagać znacznej zmiany modelu biznesowego oraz potencjalnie większych wydatków na marketing (pozyskiwanie użytkowników), co może hipotetycznie doprowadzić do presji na marże” – czytamy w raporcie.

Innym rozwiązaniem mogą okazać się nowe produkty, takie jak chat.io, BotEngine i Marketplace. Znajdują się one jednak albo na wczesnym etapie rozwoju (chat.io, BotEngine), albo na początku procesu uzyskiwania masy krytycznej (Marketplace), a dotychczas nowe przedsięwzięcia potrzebowały zwykle dużo czasu na wywarcie dostrzegalnego wpływu na wyniki.

„Dlatego naszą uwagę zwracają przede wszystkim duży poziom niepewności co do sukcesu nowych produktów i potencjalna presja na wyniki średnio- i długoterminowe.W naszym scenariuszu podstawowym, zakładającym, że spółce uda się ograniczyć tempo spowolnienia wzrostu r/r, średnioroczna stopa wzrostu zysku EBITDA w latach 2018–20 wynosi skromne 5 proc. (mediana dla spółek z branży to 20 proc.). Znaczne dyskonto w wycenie względem przedsiębiorstw z branży (62 proc. wobec mediany dla wskaźnika EV/EBITDA na rok 2018) jest więc naszym zdaniem uzasadnione” – czytamy.

Artykuł jest streszczeniem rekomendacji, która została wydana 6 sierpnia o godz. 8.25. Pełna treść znajduje się na stronach DM BZ WBK.