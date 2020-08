Cena złota powyżej poziomu 2000 USD za uncję

Jeszcze do wczorajszego popołudnia wydawało się, że poziom 2000 USD za uncję będzie skuteczną barierą dla strony popytowej na rynku złota.

Ceny złota miały za sobą znaczący ruch w górę, inwestorzy instytucjonalni zmniejszali swoje długie pozycje na rynku tego kruszcu, a dane fundamentalne pokazywały kontynuację słabego popytu na złoto ze strony krajów azjatyckich. Poza tym, poziom ten jest także istotną psychologiczną barierą na rynku tego kruszcu.



Niemniej, notowania złota i tak znalazły w sobie siłę, aby zwyżkować ponad poziom 2000 USD za uncję. Duży udział w tym ruchu miała sytuacja na rynku walutowym – a dokładniej, kontynuacja słabości amerykańskiego dolara. Wartość USD i notowania złota są ze sobą negatywnie skorelowane, co oznacza, że spadek wartości USD pozytywnie wpływa na wycenę żółtego kruszcu.



Mimo że dolar próbował w ostatnich dniach ustabilizować się, a nawet delikatnie odbić w górę, strona podażowa na rynku tej waluty pozostaje silna, co sprzyja kontynuacji wzrostów cen złota. Nie bez znaczenia, zarówno dla wartości USD, jak i cen złota, pozostają nadzieje na duży pakiet stymulacyjny w Stanach Zjednoczonych.



Chociaż ma on wesprzeć amerykańską gospodarkę, to jest on przede wszystkim świadectwem obecnych wyjątkowo dużych problemów gospodarczych USA (co sprzyja wysokim wycenom złota jako tzw. bezpiecznej przystani). Dodatkowo, ultraluźna polityka monetarna negatywnie wpływa na wartość dolara i wspiera kupujących na rynku złota.



Chociaż na rynku złota niewątpliwie optymiści wzięli górę, to warto pamiętać, że wskaźnikowo rynek ten jest już wykupiony i można spodziewać się korekty spadkowej w krótkoterminowej perspektywie – zwłaszcza obecnie prawdopodobny jest test poziomu 2000 USD za uncję jako technicznego wsparcia. Niemniej, średnio- i długoterminowe trendy rynkowe sprzyjają dalszym zwyżkom notowań złota.