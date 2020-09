Cena złota w górę, ECB w centrum uwagi

Powrót do zniżek wartości amerykańskiego dolara pozwolił złotu na odbicie w górę. Notowania kruszcu, po wcześniejszym przetestowaniu wsparcia w okolicach 1920 USD za uncję, ruszyły w górę i obecnie na nowo przekraczają poziom 1950 USD za uncję.

Dzisiaj w centrum uwagi na rynku złota będzie Europejski Bank Centralny. ECB ma podjąć decyzję w sprawie stóp procentowych, podać projekcje makroekonomiczne oraz – prawdopodobnie – potwierdzić zamiar dalszego wspierania gospodarki Wspólnoty ze względu na trudną sytuację powiązaną z pandemią. Informacje ze strony ECB mogą wyraźnie przekładać się na notowania walut, w tym kursu EUR/USD – co z kolei może wpływać na ceny złota.

Na razie jednak oczekiwania rynkowe oraz ogólne nastroje na rynkach finansowych wskazują na to, że o ile ECB może próbować wywrzeć presję na osłabienie euro, to ogólnie strategie głównych banków centralnych nie powinny się istotnie zmieniać. To zaś oznacza, że złoto ma szansę pozostawać na wysokich poziomach.