Centrum handlowe szyte na miarę potrzeb biznesu i klientów

Bezpłatne strefy zabaw dla dzieci, okazjonalne wydarzenia odpowiadające potrzebom zarówno najmłodszych, jak i tych trochę starszych klientów, rozbudowane strefy gastronomiczne z urozmaiconą ofertą wykraczającą poza przysłowiowe fast foody, a także szeroki wachlarz dodatkowych udogodnień i usług – właściciele obiektów handlowych dwoją się i troją, aby sprostać oczekiwaniom konsumentów i najemców.

Według najnowszych danych rynkowych w I kw. 2023 r. w Polsce przybyło 12 nowych obiektów handlowych o łącznej powierzchni ponad 107,4 tys. m kw. Tym samym całkowite zasoby powierzchni handlowej w kraju przekraczają już 13,5 mln m kw. GLA. Konkurencja jest duża i nic nie zapowiada, aby miała słabnąć. Na koniec marca w budowie pozostawało prawie 363 000 m kw. nowoczesnej powierzchni, której oddanie do użytku zaplanowane jest w najbliższych latach. Dodatkowo sytuacji nie ułatwia fakt, że ubiegłe trzy lata śmiało można nazwać najtrudniejszymi i najbardziej wymagającymi dla całego sektora handlowego. Po czasie naznaczonym licznymi ograniczeniami działalności, właściciele i zarządcy kładą jeszcze silniejszy nacisk na zwiększanie atrakcyjności obiektów handlowych. Coraz częściej dzieje się to poprzez tworzenie wyjątkowych miejsc spotkań, integracji, odpoczynku i rozrywki, zaangażowanie w życie lokalnych społeczności, działania na rzecz osób potrzebujących, a także akcje z zakresu ochrony środowiska. Z jednej strony działania te sprzyjają przyciągnięciu klientów do centrów, z drugiej zaś wspierają najemców w realizacji planów sprzedażowych.

- Nasza strategia biznesowa i wszystkie działania dodatkowe, które podejmujemy w centrach handlowych wspólnie z ich zarządcami, są zróżnicowane i wielotorowe, a jednocześnie dopasowane do różnych grup odwiedzających dany obiekt. Łączy je nadrzędny cel, jakim jest przyciągnięcie klientów i zainteresowanie ich ofertami naszych najemców, zbudowanie lojalności, a w efekcie zwiększenie obrotów. Centra handlowe traktujemy jako platformę wspierającą biznesy naszych najemców, tylko, jeśli będą dobrze funkcjonowały, możliwy jest nasz wspólny sukces – mówi Justyna Filipczak, Head of CEE, Cromwell Property Group.

Rozrywka na wyższym poziomie

Jeszcze trzy lata temu przy okazji wizyty w centrum handlowym aż co trzeci klient odwiedzający miejsca rozrywki i rekreacji, takie jak kina, kluby fitness czy sale zabaw dla dzieci, spędzał w nich minimum godzinę. Trend ten został z dnia na dzień zaburzony przez pandemię koronawirusa. Jednak wraz z powrotem do normalności konsumenci chętnie wrócili do centrów handlowych i ponownie poszukują ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu.

- Wśród naszych klientów blisko 40 proc. stanowią rodziny z dziećmi. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, w Centrum Janki nieustannie wprowadzamy zmiany skierowane zarówno do dzieci, nastolatków, jak i dorosłych. Najbliższe miesiące to czas wielu nowości w zakresie miejsc dedykowanych odpoczynkowi, rozrywce i przyjemnemu spędzaniu czasu. Pierwsze z nich zostały już udostępnione naszym klientom. Wiosną tego roku otworzyliśmy Jankową Polanę – multisensoryczną edukacyjną salkę zabaw dla dzieci, nawiązującą do makroświata leśnej polany. Zaledwie kilka tygodni później dołączył do niej wyjątkowy, wewnętrzny plac zabaw, który, podobnie jak Jankowa Polana, poprzez zabawę „offline” angażuje dzieci do poznawania przyrody i doświadczania jej wszystkimi zmysłami. Uzupełnieniem atrakcji dla najmłodszych jest machinarium, czyli interaktywna ściana z ruchomymi dźwigniami i sortownikami, które pozwalają dzieciom poznać procesy zachodzące w leśnym ekosystemie - mówi Marta Grabska, Asset Manager, Cromwell Property Group.

To jednak nie koniec nowych rozwiązań wprowadzanych w Centrum Janki. Na początku czerwca, tuż obok nowego placu zabaw otwarta została Insta Przestrzeń w komiksowym klimacie black&white, w której można zrobić unikalne selfie w stylu retro. Takie miejsce to gratka nie tylko dla fanów Instagrama, ale także doskonała przestrzeń na rodzinną darmową mini sesję zdjęciową. Jeszcze w wakacje najemców i klientów odwiedzających Centrum Janki czekają co najmniej dwie nowości – strefa co-workingowa „Przestrzeń dla Biznesu” oraz eko-strefa „Przestrzeń dla Klimatu”.

- Z punktu widzenia wynajmującego kluczem do sukcesu jest wartościowy, dostosowany do oczekiwań klientów dobór najemców, ale również zrozumienie ich potrzeb, zapewnienie im jak najlepszej obsługi, jak i ciągłe odpowiadanie na zmieniające się potrzeby konsumentów. Jesteśmy przekonani, że wszystkie nowe inicjatywy, które pojawiają się i będą pojawiać w nadchodzących miesiącach w Centrum Janki, przypadną do gustu naszym klientom, a być może zachęcą również do odwiedzin osoby, które do tej pory jeszcze nie były naszymi gośćmi - mówi Marta Grabska.