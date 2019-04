Ceny prądu pod ostrzałem

Czeski CEZ grozi sądem, niemiecki EVE zauważa sprzeczność z prawem, a spółka rozliczeniowa alarmuje, że nie zdąży. Tak rozporządzenie o cenach prądu widzi branża

Projekt rozporządzenia wykonawczego do tzw. ustawy prądowej to dziś najważniejszy dokument dla branży energetycznej. Ministerstwo Energii opublikowało go w połowie marca, a na zgłaszanie uwag dało niespełna trzy dni robocze. Uwagi otrzymało, ale samo potrzebowało aż dwóch tygodni, by zawiesić je na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Z pism złożonych przez firmy i organizacje wynika, że branża widzi w projekcie błędy matematyczne, redakcyjne, a także fundamentalne, związane z sensem wprowadzania nowych regulacji. Nadchodzi fala upadłości Rozporządzenie jest kluczem do wdrożenia...