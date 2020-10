Kontrakty terminowe na ropę naftową zakończyły się w czwartek na niewielkim minusie.

Rosnąca liczba infekcji COVID-19 doprowadziła do ​​ponownego wprowadzenia ograniczeń w kilku krajach europejskich, co wzbudziło obawy dotyczące dalszego spowolnienia popytu na energię. Wymiar spadku okazał się mniejszy niż wskazywała na to sytuacja w ciągu dnia ze względu na lepsze od oczekiwań dane na temat dostaw ropy do USA.