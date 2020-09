Chińskie obligacje dołączą do indeksu FTSE Russell

Chińskie obligacje skarbowe mają zostać włączone do prestiżowego, benchmarkowego indeksu FTSE Russell. Dług Państwa Środka trafi do World Government Bond Index, opracowywanego przez London Stock Exchange Group. Ma to nastąpić w październiku 2021 r.

Da to zagranicznym inwestorom kolejny sposób inwestowania w chiński dług i powinno przyspieszyć napływy środków na drugi co do wielkości rynek obligacji na świecie.