Chiny: w maju wzrósł import ropy, spadł eksport destylatów

Według danych Generalnej Administracji Celnej, w maju 2022 r. do Państwa Środka sprowadzono o blisko 12 proc. więcej ropy niż rok wcześniej. Łącznie było to 45,83 mln tom ropy, co daje średnia dzienną na poziomie 10,79 mln baryłek. Miesiąc wcześniej było to odpowiednio 10,5 mln bpd.

W ujęciu narastającym w okresie styczeń-maj import zmniejszył się jednak o 1,7 proc. rok do roku osiągając poziom 217 mln ton, ekwiwalent 10,49 mln baryłek dziennie.

Tymczasem eksport produktów naftowych zapikował w maju o 40 proc. w ujęciu rocznym do wartości 3,27 mln ton wobec 5,41 mln rok wcześniej. Od początku br. zmniejszył się o 38,5 proc.

Z kolei w maju odnotowano najwyższy poziom zapasów od lipca 2021 r. Firma Vortexa Analytics podliczyła je na ponad 920 mln baryłek