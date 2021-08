Citigroup myśl o handlu kontraktami na bitcoina

Citigroup rozważa, czy zaoferować największym klientom możliwości handlu kontraktami terminowymi na bitcoina.

Według źródeł agencji, bank oczekuje obecnie na zgodę regulatora na rozpoczęciem handlu kontraktami na bitcoina notowanymi na CME.

- Nasi klienci są coraz bardziej zainteresowani tym obszarem, a my śledzimy rozwój wypadków – poinformowało Citigroup. – Biorąc pod uwagę wiele pytań dotyczących ram regulacyjnych, oczekiwań nadzoru oraz wiele innych czynników, bardzo rozważnie podchodzimy do tej sprawy. Obecnie rozważamy takie produkty, jak kontrakty terminowe dla niektórych naszych klientów instytucjonalnych, ponieważ działają one w ramach silnych ram regulacyjnych – dodało.