Co przyniesie słodkiemu rynkowi rok 2022 – komentarz eksperta

W 2021 r. światowy rynek słodyczy był wart 106 mld USD. Mimo okresowego zahamowania związanego z wybuchem pandemii perspektywy na kolejne lata są bardzo pozytywne. Prognozy rynkowe sporządzone przez Euromonitor przewidują, że globalny rynek czekolady osiągnie 133 mld USD do 2025 r. – to wzrost aż o prawie 25 proc.

Rozwija się także nasz rodzimy rynek, którego wartość – jak podaje Nielsen – w czerwcu 2021 r. wyniosła 7,65 mld zł, co oznacza wzrost o 0,5 proc. rok do roku.

W tym czasie produkcja wyrobów czekoladowych wyniosła 189 tys. ton i utrzymała się na podobnym poziomie jak rok wcześniej. Bazując na dostępnych danych, a także na własnych obserwacjach jestem zdania, że czekoladowa branża w Polsce i na świecie będzie miała się bardzo dobrze.

Pandemia, a także rosnąca inflacja powodują wzrost cen żywności, w tym czekolady. Według raportu przedstawionego przez GUS w listopadzie 2021 r. żywność i napoje bezalkoholowe podrożały rok do roku o 6,4 proc.

Wyższe niż rok wcześniej są m.in. ceny cukru, mleka i ziarna kakaowca. Dodatkowo rosną koszty pracy, opakowań i transportu towarów. Ziarno kakaowca kupujemy w walutach, więc najbardziej niepokoją nas rosnące ceny euro i dolara.

Nadchodzące miesiące przyniosą prawdopodobnie dalszy wzrost cen – także czekolady, ale to nie oznacza, że Polacy przestaną ją jeść. Konsumenci są w stanie zapłacić więcej za wyroby wysokiej jakości. Ze wspomnianego raportu Nielsena „Światowy i polski rynek czekolady” wynika, że statystyczny Polak na słodycze z dodatkiem kakao wydaje około 190 zł rocznie. Najczęściej sięga po tabliczkę czekolady (28,2 proc. rynku) albo praliny (27,2 proc. rynku), a w dalszej kolejności po batoniki, wafelki czy figurki. Mimo ostatnich zawahań związanych z pandemią wciąż mamy tendencję wzrostową na rynku. Ceny surowców, owszem, będą wyższe i w konsekwencji może to spowodować spowolnienie dynamiki wzrostu rynku, jednak mimo to prognozy są bardzo pozytywne.

Z każdym rokiem rośnie świadomość konsumencka Polaków – przy zakupach zwracają uwagę nie tylko na cenę, lecz także na jakość produktu, opakowanie i kraj pochodzenia. Według badań przeprowadzonych m.in. przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku od roku 2017 coraz więcej respondentów zwraca uwagę na jakość produktu. W 2021 r. aż 77 proc. badanych uznało ten czynnik za najważniejszy przy zakupach. Badania potwierdzają, że wysoka jakość produktów żywnościowych to kierunek przyszłości. Ponad połowa Polaków deklaruje, że istotny jest dla nich wpływ żywności na zdrowie. Konsumenci, którzy chcą zdrowych, dobrych jakościowo produktów, czytają etykiety i sprawdzają składy, a ponadto są w stanie za taką żywność zapłacić więcej. Producenci słuchają konsumentów i biorą pod uwagę ich wybory. W 2022 będzie się liczył krótki skład, dobre naturalne surowce, brak ulepszaczy i sztucznych składników. Warto dodać, że czekolada zawiera dużo substancji wpływających pozytywnie na zdrowie, takich jak magnez, potas czy żelazo. Zawarte w niej kakao określa się mianem superfood, ponieważ ma działanie prozdrowotne, ponadto czekolada dodaje energii i podnosi poziom serotoniny, co oznacza, że nas uszczęśliwia.

Warto także zwrócić uwagę na obecny od kilku lat trend kuchni roślinnej. Zgodnie z najnowszymi badaniami zwolenników takiej żywności przybywa i już ponad połowa polskich konsumentów od czasu do czasu jada w pełni roślinne posiłki. Zapotrzebowanie na roślinne zamienniki produktów rośnie, w sklepach bez problemu dostaniemy wegańskie i wegetariańskie dania gotowe, sery a nawet szynkę. Do oferty produktów tego typu dołączyły także wegańskie czekolady.

W 2022 r., tak samo jak w ubiegłym, ważna będzie zrównoważona produkcja. Według raportu „Trendy w ekozakupach Polaków” ekologiczne produkty spożywcze przynajmniej raz na jakiś czas kupuje 86 proc. rodaków.

Wśród nich aż 67 proc. jest w stanie za taki produkt zapłacić więcej niż za podobny nieekologiczny. Oczekiwania świadomych konsumentów nie kończą się jednak na dobrej jakości składnikach – coraz częściej chcą otrzymać produkt w ekologicznym opakowaniu. Współczesny konsument zdaje sobie sprawę z globalnych problemów, takich jak kryzys klimatyczny, nadmierna ilość odpadów, a przy tym ogromne zapotrzebowanie na surowce. Jak podaje raport firmy DS Smith, jednym z trendów na rok 2022 będą opakowania wykonane w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Już 25 proc. respondentów odpowiedziało, że aktywnie stara się rezygnować z produktów wykorzystujących tworzywa sztuczne. Z kolei 90 proc. uznało, że produkty nie powinny być pakowane w tworzywa sztuczne i że świadomie zrezygnowało z zakupu towarów w takich opakowaniach. W odpowiedzi na te zmiany przedsiębiorcy coraz częściej zastępują plastikowe, sztuczne opakowania np. wykonanymi z papieru i wyprodukowanymi w sposób zrównoważony.

Zmiany poczynione z powodu dbałości o ekologię często przynoszą nie tylko obniżenie kosztów, lecz także korzyści wizerunkowe, co moim zdaniem również będzie istotne w najbliższej przyszłości. Jako producenci obserwujemy trendy, ale chcemy też dawać dobry przykład. W naszych czekoladach Las Vegan’s postawiliśmy na papierowe, w pełni kompostowalne w warunkach domowych opakowania bez użycia folii i sreberka. Na tym zależy konsumentom dbającym o środowisko, a takich jest coraz więcej i śmiem twierdzić, że w roku 2022 ten nurt nadal będzie rósł w siłę.

Klienci będą wymagali nie tylko deklaracji o etycznych działaniach producentów, ale też realnych i mierzalnych działań firm, które zdecydowali się wspierać. Jest to jeden z trendów konsumenckich na 2022 r. ogłoszonych przez firmę badawczą Mintel.

Przedsiębiorstwa będą musiały jasno określać swoje słabości, przedstawiać planowane rozwiązania problemów i dokonywane postępy, aby konsument wiedział, jakie kroki firma podjęła, by stać się lepszą.