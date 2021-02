Drugi bank Niemiec oszacował wstępnie swoja ubiegłoroczną stratę na prawie 2,9 mld EUR. To skutek odpisów wymuszonych przez pandemię i kosztów restrukturyzacji.

W 2019 roku Commerzbank miał 585 mln EUR zysku. Bank ostrzegał inwestorów w ubiegłym miesiącu o miliardach euro, które obciążą jego ubiegłoroczny bilans, ale szacowana strata przekracza 2,7 mld EUR prognozowane przez analityków. Ubiegłoroczna strata prawie całkowicie niweluje zyski osiągnięte przez bank przez poprzednie pięć lat.

Strata operacyjna Commerzbanku wyniesie 233 mln EUR, wynika z podanych wstępnych szacunków.

fot. Bloomberg

Bank, który od czasu uratowania przez państwo przed bankructwem podczas kryzysu 2008 roku nie zdołał odzyskać wcześniejszej siły, zapowiedział obecnie zdecydowane działania mające obniżyć jego koszty. Do 2025 roku chce zredukować prawie 25 proc. etatów. W Niemczech zlikwiduje prawie co trzecie miejsce pracy. Liczba oddziałów Commerzbanku ma zmniejszyć się z 790 do 450.

Wartość rynkowa spadła przez minioną dekadę o 84 proc. To trzeci największy jej spadek wśród spółek z indeksu Bloomberg Europe 500 Banks and Financial Services.