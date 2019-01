Czego klient oczekuje od swojego banku?

Niskie koszty obsługi, atrakcyjne oprocentowanie lokat, szeroka oferta usług mobilnych albo dużo placówek gdzie na miejscu można sprawnie załatwić sprawę. W jaki sposób banki mogą spełnić oczekiwania swoich klientów?

Coraz większa popularność płatności bezgotówkowych, możliwość korzystania z konta o każdej porze niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy, znacząco zmieniło rynek bankowy. Inne są też oczekiwania klientów w stosunku do instytucji finansowych. Trudno dziś wyobrazić sobie życie bez posiadania rachunku bankowego. Możemy dziś korzystać z natychmiastowych przelewów, płatności dokonywanych na telefon odbiorcy, a wypłata z bankomatu możliwa jest bez użycia karty bankowej. Wystarczy skorzystać np. z systemu BLIK. I choć technologiczny wyścig trwa w najlepsze, dla wielu klientów niezmiennie liczy się to by bank, w którym mają konto traktował ich w sposób szczególny.

Bezpieczeństwo banków

Banki jako instytucje zaufania publicznego gwarantują, że środki zgromadzone na rachunku są bezpieczne. Dzięki ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego nawet w wypadku bankructwa banku, depozyty klientów są gwarantowane (obecnie do równowartości 100 tys. euro). W placówkach bankowych klient może liczyć na dyskrecję. Nierzadko klienci przyjmowani są przy komfortowych stanowiskach obsługi. Realizacja transakcji odbywa się z zachowaniem najwyższych standardów poufności. Chociaż coraz popularniejsza staje się bankowość elektroniczna, placówki bankowe wciąż cieszą się sporym powodzeniem.

Mobilność

Szybkie tempo życia, nieustanny brak czasu powodują, że również sprawy bankowe chcemy załatwiać szybko i wygodnie. Pozwala na to dostęp do rachunku przez internet. Niezależnie od pory dnia i miejsca, w którym jesteśmy, możemy zrealizować przelew, założyć lokatę, czy złożyć wniosek o dodatkowe środki (pożyczkę lub limit w rachunku). Banki inwestują też w aplikacje mobilne, specjalne programy pozwalające zarządzać kontem z dowolnego urządzenia mobilnego. Coraz bardziej zaawansowane są także możliwości kontaktu z pracownikami banku. Oprócz wspomnianych już komfortowych, zapewniających dyskrecję placówek, poprzez rozbudowane serwisy telefoniczne, a nawet czaty internetowe. To wszystko sprawia, że klient może „wejść” do banku nawet w dzień wolny od pracy. Każda z takich możliwości pozwala w sposób bezpieczny i szybki zrealizować każdą potrzeby klienta, związane z usługami bankowymi

Niskie koszty obsługi

Klient liczy też na niskie koszty obsługi. I nie chodzi tu tylko o bezpłatne prowadzenie rachunku. Chodzi o możliwość jak najbardziej efektywnego dopasowania rachunku bankowego do swoich potrzeb. Bezwarunkowo darmowe prowadzenie rachunku i użytkowanie karty to wciąż rzadkość na naszym rynku. Często wystarczy jednak spełnienie mało wygórowanych warunków by konto mieć za darmo. Najczęściej jest to zapewnienie określonych wpływów na rachunek (np. przelew pensji) albo wykonanie jednej lub kilku transakcji bezgotówkowych (poprzez aplikację mobilną lub używając karty płatniczej)

Dodatkowe opcje do konta

Wielu klientów oczekuje też dodania dodatkowych elementów do konta. Może to być program rabatowy we współpracujących z bankiem sklepach albo możliwość skorzystania z fachowej pomocy specjalisty w przypadku awarii domowej. Wtedy partner banku organizuje pomoc eksperta w ramach ubezpieczenia oferowanego jako dodatkowy produkt do konta.

Klienci doceniają też wygodę związaną z dostępem do standardowych produktów bankowych. Łatwe otwieranie i zamykanie lokat bankowych, szybki dostęp do dodatkowego finansowania (kredyty i pożyczki) ale przede wszystkim elastyczne podejście do potrzeb każdego użytkownika produktów finansowych.

