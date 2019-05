Czerwińska: widzę potrzebę przeglądu systemu podatkowego

Widzę potrzebę przeglądu systemu podatkowego, docelowo należy przeprowadzić reformę podatków dochodowych, powiedziała dla "Super Expressu" minister finansów Teresa Czerwińska. Jej zdaniem powinniśmy zadbać o wzmocnienie inwestycji.

Szefowa resortu finansów pytana była m.in. o to, jakie rozwiązania mogą zostać wprowadzone w życie, by system podatkowy zmienić na progresywny. "Możliwości jest wiele. Ja w ogóle widzę potrzebę przeglądu systemu podatkowego i uważam, że należy docelowo przeprowadzić reformę podatków dochodowych nie tylko od osób fizycznych, lecz także podmiotów gospodarczych" - powiedziała podkreślając, że to wszystko są rozwiązania systemowe.



"Dziś skupiamy się na pierwszym etapie, czyli uszczelnieniu podatków zarówno dochodowych jak i VAT. I druga rzecz: to redukcja klina podatkowego, ponieważ koszty pracy to coś, z czym polska gospodarka za chwilę będzie musiała się zmierzyć" - czytamy w dzienniku.



Czerwińska odniosła się także do pytania o wskaźniki makroekonomiczne na koniec tego roku. Zwróciła uwagę na ostatnie prognozy Komisji Europejskiej dla Polski. "Jesteśmy najszybciej rozwijającą się dużą gospodarką UE. 4,2 proc. wzrostu przy umiarkowanej inflacji to bardzo dobre prognozy. Kolejna dobra informacja dotyczy środowych danych GUS, z których wynika, że w pierwszym kwartale tego roku PKB zwiększył się o 4,6 proc. Mimo to musimy sobie zdawać sprawę, że ten rok będzie jednak słabszy od poprzedniego" - zaznaczyła.



Według Czerwińskiej spowolnienie, które obserwujemy w Polsce jest bardzo łagodne. "Natomiast rzeczywiście gospodarki, które nas otaczają, zwłaszcza niemiecka, w sposób istotny wyhamowują, co niewątpliwie będzie miało przełożenie na wynik naszego kraju" - uważa minister.



Zapewniła, że nie ma powodów do niepokoju, ponieważ budżet na 2019 r. przewiduje to spowolnienie. Dodała również, że "w dłuższej perspektywie oprócz konsumpcji, która jest motorem napędowym gospodarki, musi zostać wzmocniony silnik inwestycyjny".



"To jest to, o co powinniśmy teraz przede wszystkim zadbać" - podkreśliła minister finansów.