Czy czeka nas stagflacja

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Otrzymaliśmy już jeden cios gospodarczy w postaci dwucyfrowej inflacji. Teraz nadchodzi recesja. Czy te dwa zjawiska mogą ze sobą dłużej współwystępować?

Mamy coraz więcej recesyjnych sygnałów z polskiej i światowej gospodarki, a jednocześnie utrzymuje się bardzo, bardzo wysoka inflacja. To prowadzi do wzrostu obaw o możliwość wystąpienia stagflacji, czyli stagnacji lub recesji gospodarczej połączonej z wysokim wzrostem cen. Czy jest to możliwe? Pod jakimi warunkami? Postaram się odpowiedzieć na te pytania.