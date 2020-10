Czy inflacja w końcu mocno spadnie?

Inflacja w Polsce spada znacznie wolniej od oczekiwań. Właściwie przestała spadać, mimo że gospodarka wciąż znajduje się w trudniej sytuacji.

Powód? Stabilna inflacja to druga strona medalu niskiego bezrobocia. Udało się podtrzymać zatrudnienie i wynagrodzenia, to firmy nie musiały ciąć cen w reakcji na niższy popyt. Choć wiele wskazuje na to, że nadchodzący rok przyniesie lekkie obniżenie inflacji, to jej głęboki spadek, nawet poniżej zera, jak niektórzy prognozowali na wiosnę, wydaje się w tym momencie mało prawdopodobny.