Dalio: banki centralne będą obniżać stopy w 2024 roku

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Ray Dalio, założyciel Bridgewater Associates uważa, że po tym jak stagflacja osłabi gospodarki, banki centralne zaczną obniżać stopy w 2024 roku, informuje Bloomberg.

- Uważamy, że jesteśmy w fazie zacieśniania, która może spowodować korektę lub spadek cen wielu aktywów finansowych – powiedział Dalio cytowany przez The Australian Financial Review. – Spowodowany przez to ból będzie wielki, co zmusi banki centralne do luzowana, prawdopodobnie krótko przed następnymi wyborami prezydenckimi [w USA – red. pb.pl] w 2024 roku – dodał.