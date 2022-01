Debiutuje ZX10 – tablet Getac klasy fully rugged

Nowy model tabletu ZX10 jest dostępny w różnych wersjach branżowych linii Getac Select. Najważniejsze elementy urządzenia to znajdujący się z przodu aparat fotograficzny o rozdzielczości 8 Mpx, niezależny lokalizator GPS, dwa sloty na karty SIM logujące się do sieci LTE, podwójne baterie z możliwością wymiany w trakcie pracy urządzenia, a także możliwość przechowywania do 128 GB danych i zwiększenia pamięci RAM (LPDDR4) do 6 GB.

ZX10 to połączenie systemu operacyjnego Android 11, platformy mobilnej Qualcomm Snapdragon 660 i procesora graficznego Adreno 512, które zwiększają wydajność pracy w warunkach terenowych. Dwie baterie z możliwością wymiany bez wyłączania urządzenia gwarantują ciągłość pracy, a wyświetlacz LumiBond – czytelny w warunkach dużego nasłonecznienia (jasność 800 nitów), z panelem dotykowym działającym w deszczu i przy założonych rękawiczkach – pozwalają zachować produktywność w różnych warunkach atmosferycznych.

Urządzenie jest wyposażone nie tylko w przedni aparat fotograficzny – z tyłu znajduje się drugi z rozdzielczością 16 Mpx. Dwa wbudowane mikrofony mają filtry eliminujące hałas z otoczenia, co podnosi jakość dźwięku w tablecie. Dzięki wyposażeniu w moduły Wi-Fi 802.11 ac i Bluetooth (v5.0), niezależny lokalizator GPS i opcjonalny moduł łączności z siecią 4G LTE tablet gwarantuje szybki transfer danych i możliwość pozycjonowania w miejscach ze słabym zasięgiem sieci lub jego brakiem. Model ZX10 ma dwa sloty na karty SIM logujące się do sieci LTE, dzięki czemu pracownicy korzystający z tabletu w terenie mogą szybko przełączać się między dwoma operatorami infrastruktury 4G. Elastyczność operacyjną dodatkowo zwiększa obsługa prywatnej sieci CBRS.

Certyfikaty MIL-STD-810H i IP66 oznaczają, że urządzenie odporne jest na upadki z wysokości do około 1,8 m, wstrząsy, deszcz, drgania, zapylenie i zalanie. Tablet pracuje w temperaturach od -29°C do 63°C. Mimo licznych elementów wzmacniających wytrzymałość model ZX10 ma jedynie 17,9 mm grubości i waży tylko nieco ponad 1 kg, dzięki czemu noszenie go w terenie nie sprawia trudności.

W zależności od potrzeb użytkownika tablet ma różne funkcje, akcesoria i programy przeznaczone do szybkiego rozwiązywania problemów, z jakimi można się spotkać w pracy. Na przykład ratownicy medyczni, dzięki wbudowanym modułom łączności, mają ułatwiony dostęp do elektronicznej dokumentacji medycznej pacjenta. Wytrzymała obudowa tabletu i panel dotykowy działający w deszczu i z założonymi rękawiczkami przydadzą się z kolei np. specjalistom z branży usług komunalnych.

– Wraz z rosnącą popularnością Androida coraz więcej organizacji poszukuje bazujących na tym systemie urządzeń w klasie rugged, które pozwalają na korzystanie z elastyczności Androida nawet podczas pracy w trudnych i wymagających warunkach. Te kryteria spełnia tablet ZX10 – podkreśla Rick Hwang, prezes Getach Technology Corporation.