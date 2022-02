DM BOŚ podniósł wycenę akcji VRG

Sylwia Jaśkiewicz, analityczka DM BOŚ, podniosła z 4,5 do 4,76 zł cenę docelową akcji VRG. Rekomendacja “kupuj” nie zmieniła się.

“Oczekujemy mocnych EBITDA i zysku netto za IV kw. 2021 roku przy ograniczonym wpływie odpisów. W ub. roku sklepy spółki były zamknięte prawie przez 3 miesiące podczas lockdownu. Przyjmując, że w br. taka sytuacja nie wystąpi, oczekujemy poprawy wyników finansowych VRG. Wskaźnik dług netto do EBITDA znajduje się obecnie na historycznie niskim poziomie, co daje potencjał do wypłaty dywidendy/ skupu akcji. Na wiosnę ma być ogłoszona nowa strategia, w której może się znaleźć zapis o wypłacie dywidendy i rozwoju segmentu mody damskiej. Nie można wykluczyć planów rozwoju za granicą czy okazjonalnych przejęć” - napisano w uzasadnieniu raportu z 27 stycznia.