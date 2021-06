Dobre sygnały z Azji

Nie wygląda na to, aby wiosna, opadanie pandemii i otwarcie usług przyniosły istotne obniżenie popytu na towary. Choć zmienia się prawdopodobnie struktura tego popytu.

Wiele osób zadaje sobie pytanie, co się stanie z boomem w sektorze przemysłowym w momencie, gdy zaczną otwierać się usługi. Niedawno dyrektor finansowy firmy Amica, Michał Rakowski, powiedział: „Na pewno otwarcie turystyki, gastronomii i hotelarstwa, spowoduje, że oszczędności zostaną częściowo spożytkowane na te cele. Dla rynku AGD jest to zagadka [jak zareaguje popyt na towary – przyp. IM]”. A ja bym dodał, że jest to zagadka również dla producentów elektroniki, mebli, samochodów i wszystkich trwałych dóbr.