Dobrze się bawił do samego końca

30 września 2020 r., na kilka miesięcy przed setną rocznicą urodzin Tony’ego Halika — podróżnika, operatora i dziennikarza — do kin wejdzie film dokumentalny „Tony Halik” w reżyserii Marcina Borchardta.

Obraz powstał wyłącznie z materiałów archiwalnych, głównie z prywatnych zbiorów Tony’ego Halika i Elżbiety Dzikowskiej oraz archiwów Telewizji Polskiej i Filmoteki Narodowej. Wiele z nich nie było nigdy dotychczas publikowanych. Film wyprodukowało gdyńskie studio Furia Film. Tony Halik zwykł mówić, że jest urodzony dla przygody. Był niezwykłą osobowością, bardzo pracowitym człowiekiem, który słowa zamieniał w czyny, zaś fascynujące przygody w równie ciekawe filmy. O podróżowaniu marzył od dziecka. W wieku 14 lat podjął pierwszą próbę i w tajemnicy przed matką i ojczymem wyruszył w samotną podróż — jako flisak na tratwie z Płocka do Trójmiasta. Podróż przedwcześnie zakończyła straż portowa, która udaremniła młodemu globtroterowi dotarcie do celu podróży, którym była Brazylia, eskortując go do rodziców. Nie dał się zniechęcić. Konsekwentnie dążył do realizacji marzeń. Z żoną Pierrette, Francuzką, wyruszył w podróż dżipem z Ziemi Ognistej na Alaskę. Podczas tej wyprawy na świat przyszedł ich syn Ozana.