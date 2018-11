Aby budować świadomość własnego potencjału i korzystać z nabytych kompetencji do ulepszania siebie i swojego otoczenia, potrzebna jest edukacja dopasowana do indywidualnych potrzeb - uważa Oliwia Kwiatkowska, Partner Zarządzająca w TDJ Foundation.

To właśnie budowanie „dopasowanej edukacji” jest sednem działalności TDJ Foundation. Kreujemy programy i narzędzia, dzięki którym nasi beneficjenci mają możliwość stałego rozwoju i dostęp do najlepszych praktyk edukacyjnych.

Oliwia Kwiatkowska, Partner Zarządzająca w TDJ Foundation

"Odkrywać potencjał młodego człowieka i możliwości do niego dopasowane"

Zależy nam na tym, aby dawać nie tylko potrzebne kompetencje, ale również kształtować postawę wartościowego — otwartego na drugiego — człowieka. Skala mikro naszych działań obejmuje świadomy tutoring i dostęp do najlepszych praktyk w precyzyjnej relacji „jeden do jednego” — po to, by odkrywać potencjał młodego człowieka i odkrywać możliwości dopasowane do jego potencjału. Opiekujemy się w ten sposób społecznościami wokół naszych firm. To podejście wymagające, ale przynoszące znakomite rezultaty.

W skali makro wchodzimy w obszar kształcenia edukatorów, którzy na co dzień mają wpływ na kształtowanie postaw i potencjału dużej liczby dzieci i młodzieży. Inwestujemy również w tworzenie placówek przedszkolnych, z przekonaniem, że pierwsze lata życia to wyjątkowy okres w życiu człowieka, szczególnie cenny pod kątem kształtowania jego postaw. Chcemy, by coraz większa grupa osób w Polsce miała dostęp do świadomej edukacji. Aktywnie wspieramy młodzież w wyjazdach edukacyjnych za granicę — kursach językowych, spotkaniach zapoznawczych oraz rocznej nauce w szkołach w Europie i Stanach Zjednoczonych.

"Nie trzeba być bogatym, by zdobywać wiedzę na prestiżowych uczelniach"

Najnowszy projekt pod nazwą „myOXperience” TDJ Foundation prowadzi we współpracy z Project Access. To konkurs dla 16- i 17-latków, którzy chcą studiować na najlepszych angielskich uczelniach. Jego celem jest nie tylko spełnienie marzeń i wyłonienie laureatów, którzy w ramach nagrody będą poznawać uniwersytet Stephena Hawkinga, J.R.R. Tolkiena i Oscara Wilde'a, uczestniczyć w wykładach prowadzonych przez profesorów Oxfordu oraz dowiadywać się, co zrobić, by móc tam studiować. Projekt „myOXperience” chce przełamać stereotyp i edukować, że nie trzeba być bogatym, by zdobywać wiedzę na najbardziej prestiżowych uczelniach. Chcemy wyraźnie pokazać, że edukacja za granicą jest możliwa również dla osób o mniej zasobnych portfelach, a powrót do kraju oznacza atrakcyjne perspektywy. Z przeprowadzonych przez TDJ Foundation badań wynika, że większość studentów po pięciu latach pobytu poza krajem planuje wrócić do Polski.

Jestem przekonana, że w Polsce nie ma zbyt wiele firm, które w tak systemowy sposób inwestują w edukację i rozwój. Wierzymy, że wyrównując szanse i dając dostęp do najlepszych praktyk, przyczynimy się do tego, że nasi podopieczni w przyszłości będą gotowi czerpać radość z dzielenia się zdobytą wiedzą i doświadczeniem, z korzyścią dla nas wszystkich.

