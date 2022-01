DR SMILE – uśmiech, na który zasługuje każdy

Rozmowa z Jensem Urbaniakiem, CEO firmy DR SMILE, oferującej innowacyjne przezroczyste nakładki prostujące, stanowiące alternatywę dla klasycznych aparatów ortodontycznych.

Jens Urbaniak, CEO firmy DR SMILE

DR SMILE stworzył nową innowacyjną technologię niewidocznych nakładek. Jak to się zaczęło?

Firmę założyliśmy w 2017 roku razem z Christopherem von Wedemeyerem. Naszym głównym celem było zwiększenie dostępności do leczenia nakładkami w Europie. Wcześniej większość rozwiązań prostujących zęby była bardzo niewygodna, wyjątkowo długotrwała lub niezwykle kosztowna. DR SMILE zmienił to, oferując zabiegi prowadzone przez lekarzy z cyfrową opieką nad pacjentem. Wykorzystując nowoczesną technologię oraz innowacyjne materiały, jesteśmy w stanie zaoferować krótsze leczenie w przystępnych cenach, wszystko to przy współpracy z lokalnymi dentystami. Dzięki temu nasi pacjenci mogą liczyć na doskonałe efekty leczenia.

Wasza firma otworzyła już kilkanaście oddziałów w Polsce. Czy mógłby pan opowiedzieć, jak wygląda proces korzystania z usług DR SMILE z perspektywy pacjenta?

DR SMILE wszedł na polski rynek stosunkowo niedawno. Mamy już ponad 350 partnerskich placówek stomatologicznych w całej Europie, a 15 (jak dotąd) praktyk w Polsce. Otwarcia w kolejnych miastach w Polsce są planowane już w najbliższym czasie. Staramy się zapewnić naszym pacjentom jak najwygodniejszy proces leczenia alignerami. W pierwszym kroku na naszej stronie internetowej drsmile.pl umawiają się oni na bezpłatną wizytę lekarską ze skanem 3D w pobliskim gabinecie partnerskim DR SMILE. Badania DR SMILE wykazały, że 60 proc. ludzi boi się wizyt u dentysty, dlatego upewniliśmy się, że wszystkie nasze procedury są całkowicie bezbolesne. W gabinecie dentysta i jego personel sprawdzają wiele czynników medycznych, aby wykluczyć przeciwwskazania i upewnić się, że zęby są w dobrym stanie, a zatem kwalifikują się do prostowania. Po kontroli przeszkolony personel gabinetu wykonuje skan 3D zębów. W efekcie powstaje precyzyjny, trójwymiarowy model uzębienia składający się z setek obrazów.

Mając skan i dokładną analizę wyników przeprowadzoną przez lekarza dentystę, możemy rozpocząć planowanie indywidualnego leczenia. Pacjent otrzymuje dostosowany do jego potrzeb plan z animowaną trójwymiarową symulacją ruchu zębów na przestrzeni czasu, z wizualizacją efektu, jaki uzyska na koniec leczenia. W tym momencie otrzymuje również wycenę leczenia, która jest stałą i niezmieniającą się przez czas trwania terapii stawką. Aby leczenie było przystępne dla każdego, ma on również możliwość rozbicia jej na dogodne raty zaczynające się już od 147 zł miesięcznie. Do momentu podjęcia decyzji o zakupie wszystko jest dla pacjenta bezpłatne.

Następnym krokiem jest telefoniczne omówienie planu leczenia z konsultantem DR SMILE, który odpowiada na wszystkie pozostałe pytania i pomaga pacjentowi podjąć świadomą decyzję, czy chce rozpocząć leczenie u nas. Po potwierdzeniu nakładki trafiają do produkcji w naszych laboratoriach w Niemczech i USA. Po około trzech tygodniach od wizyty w gabinecie pacjent otrzymuje nasze piękne pudełko DR SMILE ze wszystkimi nakładkami i akcesoriami pomagającymi w leczeniu.

Dzięki naszej nowoczesnej i wygodnej aplikacji DR SMILE pacjenci mogą się cieszyć regularnymi i wygodnymi kontrolami stomatologicznymi. Rozwiązanie jest centralnym punktem kontaktu z klientem, pozwalającym nam na proaktywne podejście i uważne monitorowanie indywidualnych postępów. Pacjenci noszą nakładki przez 22 godziny na dobę i co 2 tygodnie wymieniają jedną parę nakładek na drugą. W razie potrzeby mogą umówić się na konsultację wideo z jednym z naszych stomatologów, który może skierować ich do gabinetu, jeśli zachodzi potrzeba konsultacji fizycznej.

Jakich efektów mogą się spodziewać pacjenci stosujący niewidoczne nakładki?

Proste zęby i piękny uśmiech, na który zasługuje każdy. W dzisiejszych czasach ma to coraz większe znaczenie w życiu zarówno prywatnym, jak i zawodowym. Proste zęby mają często ogromny wpływ na pewność siebie i samopoczucie psychiczne – niezależnie od tego, czy masz 20, czy 70 lat.

Dzięki przezroczystym nakładkom zamykamy luki i niewspółosiowości zgryzu w bardzo dyskretny sposób – na pierwszy rzut oka nikt nie zauważy nakładek. Czas trwania leczenia alignerem zależy od indywidualnej sytuacji pacjenta – zwykle jest to od 4 do 9 miesięcy.

Czy ta technologia jest równie skuteczna jak konwencjonalne metody prostowania zębów?

Na przestrzeni lat liczne badania kliniczne potwierdziły, że alignery są równie skuteczne, jak inne tradycyjne metody prostowania zębów, np. metalowe aparaty ortodontyczne. Istnieją jednak ograniczenia w zakresie zabiegów ortodontycznych, które prowadzimy w DR SMILE – skupiamy się na zabiegach nieinwazyjnych, głównie przesuwając widoczne przednie zęby. W przypadku bardziej skomplikowanych zabiegów, tj. gdy główną dolegliwością pacjenta jest zgryz i leczenie wymaga silnego ruchu zębów trzonowych, nasi współpracujący ortodonci i stomatolodzy zwracają się do specjalistów lub proponują alternatywne terapie.

DR SMILE jest już dostępny w kilku krajach w Europie. Planujecie dalszą ekspansję na nowe rynki?

Odkąd rozpoczęliśmy działalność w Niemczech w 2017 roku, rozszerzyliśmy działalność na 10 krajów europejskich, gdzie mamy obecnie ponad 350 gabinetów partnerskich. Na ten moment nie ma oficjalnych planów dalszej ekspansji. Niemniej jednak mamy bardzo duże ambicje i biorąc pod uwagę, że istnieje wiele rynków, na których jest duże zapotrzebowanie na alignery, jesteśmy otwarci na to, co przyniesie przyszłość.

Czy możemy się spodziewać nowych technologii stomatologicznych od DR SMILE w przyszłości?

W DR SMILE mamy jasną misję — budowanie pewności siebie naszych pacjentów przez zwiększanie dostępu do prostowania zębów nakładkami, przy użyciu najnowocześniejszych materiałów i zaawansowanej technologii.Nadal mamy jeszcze wiele do zrobienia w Europie i na tym postanowiliśmy skupić nasze wysiłki. Podczas gdy w USA ludzie używają alignerów na co dzień, w Europie ta technologia jest wciąż mało znana i mało dostępna. Rynek ten daje nam wyjątkową okazję do zbudowania marki, która definiuje kategorię dla konsumentów końcowych.

Jakie są kluczowe wartości DR SMILE?

Sprzedajemy nie tylko nakładki — naszym produktem jest pewność siebie. Chcemy, aby ludzie czuli się pewnie ze swoim uśmiechem, a tym samym byli najlepszą wersją siebie! Robimy wszystko, aby umożliwić naszym klientom uzyskanie takiego samego, bezpiecznego i skutecznego leczenia — wygodniej, szybciej i w przystępniejszej cenie niż w przypadku konwencjonalnych metod ortodontycznych. Zdobyliśmy wiele nagród za satysfakcję klientów i jakość leczenia, wyleczyliśmy ponad 50 tys. pacjentów i nie możemy się doczekać kolejnych zadowolonych klientów.

DR SMILE w Polsce i Europie DR SMILE to niemiecka firma założona w 2017 roku przez Jensa Urbaniaka orazmChristophera von Wedemeyera, produkująca nakładki prostujące zęby, stanowiącemniezawodną alternatywę dla klasycznych aparatów ortodontycznych. Należy do grupy Straumann, jednej z wiodących firm stomatologicznych na świecie. Marka DR SMILE obecna jest na polskim rynku od 2021 roku. Salony partnerskie znajdują się między innymi w Trójmieście, we Wrocławiu, Poznaniu, Warszawie oraz Krakowie. Dzięki ciągłej ekspansji obecnie DR SMILE ma ponad 350 placówek w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, we Francji, Polsce, Włoszech, Szwajcarii, Holandii i Szwecji. Berliński start-up wyróżnia się najnowszą technologią na rynku. Niewidoczne nakładki prostujące wykonane są z materiału ClearQuartz®, który jest szczególnie wytrzymały oraz elastyczny, dzięki czemu alignery idealnie dopasowują się do zębów, a leczenie jest bezbolesne. Aby rozpocząć leczenie, wystarczy jedna bezpłatna wizyta w gabinecie, podczas której pacjent ma wykonywany skan 3D zębów. Cały proces leczenia kontrolowany jest przez aplikację mobilną.