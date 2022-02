Doniesienia o ataku Rosji na Ukrainę spowodowały gwałtowny wzrost cen produktów rolnych, informuje Bloomberg.

Rynek obawia się, że wojna na Ukrainie spowoduje ograniczenie dostaw zbóż z regionu Morza Czarnego. Dlatego cena pszenicy notowanej na giełdzie towarowej we Chicago rosła w czwartek rano o 4,3 proc. do 9,2275 USD za buszel i była najwyższa od września 2012 roku. W Malezji olej palmowy drożał o 2,6 proc. do rekordowych 6139 ringgitów za tonę.