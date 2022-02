Dynamiczny wzrost Snowflake w Polsce

Inżynierowie z zespołu Pragmatists wzmocnili zespół globalnej spółki od Chmury Danych

• Snowflake dokonał akwizycji zespołu inżynierów polskiego software house’u Pragmatists, zajmującego się tworzeniem oprogramowania na zamówienie. Struktura polskiego oddziału Snowflake zwiększyła się tym samym o niemal trzydziestu specjalistów.

• To kolejny krok spółki na drodze do szybkiej rozbudowy powstałego w zeszłym roku globalnego zespołu R&D w Polsce. Snowflake, po przejęciu specjalistów z Pragmatists, zatrudnia nad Wisłą blisko 100 inżynierów.

• Jedną z przyczyn szybkiego wzrostu firmy jest wzrost zapotrzebowania na usługi z zakresu data marketplace. Szacuje się, że do 2030 roku, ponad milion organizacji na całym świecie będzie monetyzować swoje zasoby danych, zarabiając w ten sposób ponad 3,6 biliona dolarów.

• Tylko kwartale fiskalnym, który zakończył się 30 października 2021, firma Snowflake odnotowała 44,3 mln dolarów przychodu w samym regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód, Afryka). To wzrost o 174 proc. rok do roku.

Snowflake – firma oferująca Chmurę Danych – otworzyła w zeszłym roku w Warszawie globalne centrum programistyczne. Spółka, za sprawą przejęcia zespołu Pragmatists, wzbogaciła się o zespół około 30 doświadczonych inżynierów. Tym samym w warszawskim biurze Snowflake pracuje już niemal 100 specjalistów od chmury danych.

Grzegorz Kapusta, dyrektor ds. inżynierii i szef warszawskiego biura Snowflake

– Zespół Pragmatists charakteryzuje kultura pracy projektowej bardzo zbliżona do naszej. Nowi specjaliści przynoszą do Snowflake ogromny bagaż doświadczeń wynikający z pracy nad projektami dla wielu organizacji w Europie i Ameryce Północnej. To wzmocnienie zespołu umożliwi nam jeszcze szybszy rozwój polskiego oddziału. Już teraz warszawski team jest jednym z zespołów rozwijających usługę Snowflake Data Marketplace, w ramach której klienci mają dostęp do niemal tysiąca rekordów danych oraz usług od setek dostawców – komentuje Grzegorz Kapusta, dyrektor ds. inżynierii i szef warszawskiego biura Snowflake.

Dane paliwem Snowflake

Szybko rosnący popyt na usługi Snowflake, szczególnie z zakresu wymiany danych między biznesami, przyczynia się do skokowego wzrostu znaczenia polskiego zespołu w globalnej strukturze. Warszawski team, liczący teraz już niemal 100 wyspecjalizowanych inżynierów, rozwija nie tylko Snowflake Data Marketplace, ale również takie usługi jak Snowflake Connectors (obecnie na etapie private preview).

– Nasz zespół zajmuje się rozwojem konektorów Snowflake, które umożliwiają natywną integrację Chmury Danych Snowflake z kluczowymi aplikacjami innych firm, narzędziami partnerskimi i frameworkami. Te natywne konektory znacząco upraszczają sposób, w jaki nasi klienci mogą pobierać dane z aplikacji i systemów do Snowflake, skracając jednocześnie czas potrzebny na integrację danych z wielu tygodni do zaledwie kilku minut – wyjaśnia Grzegorz Kapusta.

Polski zespół rozwija również zbiór narzędzi zapewniających bieżące wsparcie dla wielu obszarów, w tym platformy billingowej i monetyzacyjnej, operacji w ramach marketplace oraz tych dotyczących wsparcia i sprzedaży. Specjaliści z warszawskiego centrum programistycznego dbają o szybki i w pełni bezpieczny rozwój platformy Snowflake.

Snowflake nieustannie wprowadza kolejne udoskonalenia i nowe opcje ułatwiające prace w ramach Chmury Danych (Data Cloud). Pod koniec zeszłego roku, podczas Snowday, firma udostępniła integrację z językiem programowania Python (obecnie na etapie private preview) w ramach oferty Snowpark. W wyniku niedawno ogłoszonego partnerstwa z Anacondą użytkownicy Snowflake mogą teraz bezproblemowo uzyskać dostęp do jednego z najpopularniejszych ekosystemów bibliotek open source Pythona, bez konieczności ręcznej instalacji i zarządzania zależnościami pakietów. Integracja może zwiększyć produktywność programistów Pythona. Niedawno uruchomiony program Snowpark Accelerated Program firmy Snowflake zapewnia zaś klientom dostęp do wielu gotowych funkcji partnerskich i integracji bezpośrednio z ich konta Snowflake.