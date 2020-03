Dział finansowy: budowa zespołu finansowego

Skuteczny dział finansowy to serce firmy. Budowa zespołu to jednak poważne wyzwanie, które wymaga sporych umiejętności. Te, jak wszystko, można w odpowiedni sposób wykształcić.

Praca w dziale finansowym to wymagające zajęcie, które zakłada posiadanie określonych predyspozycji. Oprócz olbrzymiej wiedzy i analitycznego umysłu kandydaci powinni również wykazywać się kompetencjami miękkimi, które pozwolą na właściwe wykonywanie obowiązków. Skompletowanie odpowiedniego działu finansowego to spore przedsięwzięcie, wymagające zarówno wobec rekruterów, jak i kadry zarządzającej. W jednostce tego typu jeszcze bardziej niż w innych liczy się dobra komunikacja, właściwa organizacja i zdolność do tworzenia nowych perspektyw, które staną się motorem napędowym całego działu. Dobrze skonstruowany mechanizm może zmienić oblicze całej organizacji i dać jej zupełnie nowe możliwości.

Dział finansowy – szczególne miejsce

Finanse to wyjątkowo delikatna kwestia, dlatego też wymagania wobec osób zajmujących się nimi na co dzień są szczególne. Nie bez przyczyny zresztą działy finansowe wielu firm przypominają odrębne segmenty, nieco odsunięte od pozostałych elementów korporacyjnej układanki. Dla wielu pracowników to, co się w nich dzieje, to wiedza tajemna. Jak można się spodziewać, to podstawowy problem wielu przedsiębiorstw. Dział finansowy jest w końcu nie tylko integralną częścią organizacji, ale również jednym z jej najważniejszych ogniw. Aby był skuteczny, musi być włączony w jej codzienne prace i rozumieć ich charakter. To również jedno z najważniejszych wyzwań stojących przed kadrą zarządzającą: ta musi zatroszczyć się o to, by jednocześnie sprawnie wykonywał powierzone mu zadania i angażował się w bieżące działania na poziomie korporacyjnym. Nie będzie to jednak możliwe bez stworzenia odpowiednich struktur i – co najważniejsze – zbudowania zespołu ludzi, którzy odnajdą się w specyfice tej pracy.

Nie tylko księgowość

Kompetencje działu finansowego są niezwykle pojemne – oprócz typowo księgowych zadań musi równocześnie wykonywać obowiązki kontrolingowe, w tym przeprowadzać audyty i niezbędne analizy. Przekrój obowiązków jest więc szeroki i każdy wymaga nieco odmiennego podejścia oraz kompetencji. Najtrudniejszym elementem budowy zespołu jest umiejętne połączenie wielu różnych elementów. To praca wymagająca nie tylko pod względem formalnym i intelektualnym, ale również charakterologicznym. Nawet najzdolniejszy matematyk, pozbawiony cierpliwości, nie sprawdzi się na stanowisku typowo księgowym. Z drugiej strony najbardziej skrupulatny księgowy może mieć problemy z działaniem pod presją czasu w przypadku wymagających i złożonych audytów, w których każda sekunda jest na wagę złota. Obowiązek odpowiedniej budowy zespołu nie jest przy tym domeną wyłącznie jednego działu: spoczywa zarówno na barkach sekcji HR, jak i bezpośrednio kadry zarządzającej działem finansowym, wpisując się przy tym w szerszy kontekst funkcjonowania całej organizacji.

Wskazówki dla rekruterów

Pierwsze trudności związane z budową zespołu w dziale finansowym napotykają już osoby odpowiedzialne za rekrutację. Znalezienie odpowiedniej osoby to olbrzymie wyzwanie, zwłaszcza w przypadku ograniczonego budżetu. Warto przemyśleć jednak kilka aspektów niezbędnych w tej pracy:

Najważniejsze jest doświadczenie: poszukując kandydatów na stanowiska w dziale finansowym, kluczową kwestią powinno być ich dotychczasowe doświadczenie. Każde przedsiębiorstwo jest inne, boryka się więc z różnymi problemami i ma różne potrzeby. Dobre portfolio, wypełnione ciekawymi i wymagającymi projektami, daje duże szanse na to, że kandydat będzie w stanie szybko dostosować się do nowych warunków i znaleźć odpowiednie rozwiązania.

wprawdzie nowe technologie umożliwiają łatwiejszy kontakt, jednak cena elastyczności jest dosyć wysoka. Przede wszystkim trudno będzie ocenić charakter kandydata i zdecydować, czy odpowiada zarówno potencjalnemu stanowisku, jak i miejscu, które miałby zająć w teamie. Odpowiedzialna budowa zespołu zakłada pogłębioną analizę tego aspektu funkcjonowania w firmie. Warto więc spotkać się twarzą w twarz, zaangażować w rozmowę również potencjalnych współpracowników i przekonać się, czy nowy członek działu finansowego odnajdzie się w nowym środowisku i sprawdzi się w konfrontacji z nowymi wyzwaniami. Analityczne i kreatywne myślenie: w trakcie rekrutacji warto pomyśleć również nad zadaniami, które sprawdzą zdolność analizowania danych, wyciągania wniosków i szukania niebanalnych rozwiązań. Pomoże to już w pierwszym etapie wyselekcjonować osoby, które dadzą całemu działowi finansowemu nową jakość.

Dwa takie same działy finansowe nie istnieją

Tworząc dział finansowy trudno o gotowe recepty. Stwierdzenie, że każda firma jest inna, jest truizmem, jednak to powiedzenie jeszcze bardziej sprawdza się w przypadku działu finansowego. Każda jednostka różni się pod względem wykorzystywanych procedur, struktury, a nawet oprogramowania czy charakterystyki pracy. Budowa zespołu jest więc w każdym przypadku inna i sprawdzony jednolity model po prostu nie istnieje. Należy jednak zyskiwać doświadczenie i wyciągać wnioski z działań podejmowanych przez inne podmioty. W tym celu warto brać udział w szkoleniach i konferencjach np. organizowanej przez "PB" warsztacie "Finanse dla Zarządów", na których można poznać działania podejmowane przez praktyków, a jednocześnie wzbogacić teoretyczne zaplecze. Połączenie tych dwóch elementów pozwoli na skuteczną budowę zespołu, który usprawni pracę działu finansowego i przełoży się na nowe możliwości dla całego przedsiębiorstwa.

Autor: Paweł Łaniewski