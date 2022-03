EBC chce skończyć z dodrukiem

Posiedzenie EBC i publikacja inflacji w USA to wydarzenia, które normalnie zdominowałyby rynkowy handel. Teraz oczywiście jest inaczej. Tym niemniej europejskie waluty radzą sobie nieco lepiej.

Przed wczorajszym posiedzeniem rynek zakładał, iż obecna sytuacja skłoni Bank do odłożenia w czasie normalizacji polityki pieniężnej. Owszem, rośnie inflacja, ale jednocześnie rośnie ryzyko spowolnienia w Europie, a do tego część rządów jest mocno zadłużona i skup ich długu przez EBC stanowi istotne wsparcie. O dziwo, tak się jednak nie stało. Bank wobec wyższych prognoz inflacji zakomunikował dalsze zmniejszenie zakupów i możliwe ich zakończenie w trzecim kwartale tego roku. Oczywiście to nadal nie oznacza podwyżki stóp procentowych (a przypomnijmy, że kluczowa stopa depozytowa w strefie euro jest ujemna), tym niemniej dla rynków było to zaskoczenie.