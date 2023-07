EBC podniósł stopy zgodnie z oczekiwaniami. Są najwyższe od 23 lat

Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe po raz dziewiąty z rzędu. Stawki poszły w górę o 25 punktów bazowych, zaś decydenci stwierdzili, że pozostawiają sobie otwartą decyzję odnośnie dalszych ruchów.

Siedziba Europejskiego Banku Centralnego (EBC) we Frankfurcie Fot. Kiefer/Wikimedia Commons/CC BY-SA 2.0

Po dzisiejszej zmianie stopa depozytowa EBC wynosi 3,75 proc., osiągając najwyższy poziom od 2000 r., zanim jeszcze banknoty i monety euro zostały wprowadzone do obiegu. Główna stopa refinansowa została ustalona na poziomie 4,25 proc..

EBC podkreśla, że głównym problemem pozostaje fakt, że inflacja spada zbyt wolno i powrót do 2 proc. celu banku centralnego może potrwać dłużej niż zakładano, nawet do 2025 r. Gwałtowny wzrost cen, początkowo napędzany przez energię, przeniknął do całej gospodarki poprzez duże marże i napędza koszty usług. Obecnie, chociaż ogólna inflacja jest o połowę niższa od szczytu z października 2022 r., trudniejszy do pokonania bazowy wzrost cen oscyluje w pobliżu historycznych maksimów, a w tym miesiącu mógł nawet przyspieszyć.

Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest rynek pracy. Pozostaje napięty, a rekordowo niskie bezrobocie zwiększa ryzyko szybkiego wzrostu płac w nadchodzących latach, ponieważ związki zawodowe wykorzystują swoją zwiększoną siłę przetargową do odzyskania realnych dochodów utraconych w wyniku inflacji. A to czynnik napędzający spiralę cenowo-płacową.

Niemniej jednak coraz wyraźniej widać , że koniec podwyżek stóp procentowych zbliża się wielkimi krokami, a politycy debatują, czy potrzebny jest jeszcze jeden mały ruch, zanim stopy procentowe zostaną utrzymane na stałym poziomie przez długi czas .

Rada Prezesów będzie nadal stosować podejście oparte na danych w celu określenia odpowiedniego poziomu i czasu trwania ograniczeń – stwierdził EBC.

Po ogłoszeniu decyzji, euro umocniło się w stosunku do dolara. Niemieckie obligacje o krótkim terminie zapadalności zyskiwały, a rentowność dwuletnich papierów, najbardziej wrażliwych na politykę pieniężną — spadła o 8 punktów bazowych do 3,05 proc..

Dzień wcześniej również amerykańskie władze monetarne podniosły stopy o 25 pb nie wykluczając we wrześniu zarówno kolejnej podwyżki, jak i potencjalnej pauzy w zacieśnianiu.