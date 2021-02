Equinor i Engie chcą produkować „błękitny” wodór

Koncerny energetyczne z Norwegii i Francji będą razem pracować nad znalezieniem najlepszego sposobu na produkcję „błękitnego” wodoru, donosi Reuters.

Obecnie większość wodoru na świecie jest produkowana z gazu ziemnego, ale towarzyszy temu także emisja dwutlenku węgla, co powoduje iż nie jest to proces zrównoważony klimatycznie. Rozwiązaniem jest „zielony” wodór, powstający w procesie elektrolizy wody z wykorzystaniem energii z OZE. Jest on jednak drogi. „Błękitny” wodór powstaje z gazu ziemnego, jednak powstający w trakcie dwutlenek węgla jest przechwytywany i składowany.