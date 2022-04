Erozja zaufania do banków centralnych?

Nadal silnie w górę pną się rentowności obligacji i to nie tylko amerykańskich - chociaż 10-letnie treasuries są już po 2,83 proc. Można odnieść wrażenie, że inwestorzy zaczynają mieć duże obawy, co do posunięć banków centralnych, a raczej ich skuteczności w kontekście rekordowych odczytów inflacyjnych, które dopiero zaczynają spływać.

Dzisiaj o godz. 14:30 poznamy dane CPI z USA - szacunki zakładają jej przyspieszenie do 8,50 proc. r/r, oraz bazowej do 6,6 proc. r/r. Niewykluczone są jednak wyższe odczyty, a wczorajsza wypowiedź rzeczniczki Białego Domu o tym, że odczyt może być "wyjątkowo wysoki" jest w tej sytuacji dość wymowna. Ciekawe ruchy wykonuje złoto, które wczoraj poszło mocno w górę, co bardzo rzadko ma miejsce przy jednoczesnych wzrostach rentowności obligacji i dolara (czy to kontekst wspomnianego zaufania do banków centralnych?).

Nerwowe ruchy na rynku długu i złocie, przekładają się też na kluczowe indeksy akcji. Wczoraj wyprzedaż miała miejsce na Wall Street, co przełożyło się też na sytuację w Azji. To podbija tryb risk-off, ale nie tylko to: możliwe są kolejne lockdowny w Chinach (Kanton), a Rosja intensyfikuje swoje działania we wschodniej Ukrainie (pojawiły się niepotwierdzone informacje o użyciu broni chemicznej w Mariupolu). Jednocześnie do europejskich polityków dociera to, że z Putinem nie da się już nic negocjować (ostatnia wizyta kanclerza Austrii), ale zarazem Europejczycy nie są przygotowani na opcję zero, czyli całkowitego zawieszenia importu surowców z Rosji.

EURUSD - ECB ważniejszy, niż reszta?

EURUSD schodzi w dół, ale nie złamał dołka z ostatniego piątku przy 1,0835, chociaż teoretycznie parcie na coraz droższego dolara na światowych rynkach jest duże, a euro może być pod presją związaną z kolejną ofensywą Rosji na Ukrainie oraz niepewnością związaną z wyborami prezydenckimi we Francji za dwa tygodnie (Macron nie ma przecież wygranej w kieszeni).

Układ techniczny zdaje się zapowiadać odbicie w kolejnych dniach. Kluczem może być czwartkowe posiedzenie ECB, oraz presja idąca z rynku europejskiego długu. Zaledwie w nieco ponad miesiąc rentowności niemieckich obligacji 10-letnich skoczyły z okolic zera do 0,85 proc. Niemniej spread pomiędzy tymi papierami, a amerykańskimi wciąż pozostaje duży.

Technicznie, jeżeli EURUSD nie zejdzie poniżej piątkowego dołka przy 1,0835, to scenariusz odbicia w końcu tygodnia pozostanie aktualny. Dane ZEW z Niemiec już za nami (-41 pkt.) i nie wypadły tak źle, jak się obawiano (-48 pkt.). O godz. 14:30 poznamy odczyt CPI z USA, który może być już zdyskontowany o ile nie zobaczymy poziomów wyraźnie powyżej 9,0 proc. r/r (szacunki 8,5 proc. r/r z tolerancją w górę).