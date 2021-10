ESG wzmocni etyczny kurs firm

Komentarz partnera merytorycznegoESG wzmocni etyczny kurs firmdr Michał Ramspartner PwC Legal, lider zespołu White Collar Crimes i Compliance To już 8. edycja konkursu „Etyczna Firma”, którego kancelaria PwC Legal po raz kolejny jest partnerem merytorycznym. Jak co roku wyróżnimy i nagrodzimy firmy, dla których etyka i uczciwość są nieodzownym elementem ich strategii. Warto dodać, że etyka i zgodność z regulacjami nie dotyczy tylko przygotowania i wdrożenia procedur, równie ważne są edukacja i promowanie właściwych postaw u wszystkich pracowników. Sprzyjać temu może określona kultura organizacyjna danego przedsiębiorstwa, oparta na transparentności i zasadach fair play.ESG (z ang. environment, social, governance), czyli kwestie związane z ładem środowiskowym, społecznym i korporacyjnym, coś, co jest obecnie niezwykle ważnym tematem na agendach liderów biznesu, również dotyka aspektów etycznych, najbardziej chyba w części dotyczącej ładu korporacyjnego. To tutaj wśród mierników możemy znaleźć takie elementy jak: compliance, czyli wypełnienie wymogów regulacyjnych, wdrożenie kodeksu etycznego, obejmującego działania samej spółki, jak też powiązanych z nią podmiotów i dostawców, zapobieganie sytuacjom korupcjogennym, unikanie praktyk monopolistycznych czy przejrzystość podatkowa. Wraz z rosnącym znaczeniem kryteriów ESG, a wpływ mają na to z jednej strony regulacje, z drugiej zaś presja ze strony inwestorów, instytucji finansowych, właścicieli i klientów, ranga etyki biznesowej również rośnie. Tym bardziej że liczba podmiotów zobowiązanych do raportowania niefinansowego, w tym wskaźników ESG, stale się powiększa – obecnie w głównej mierze dotyczy instytucji finansowych, ale od 2023 r. będzie dotyczył wszystkich spółek mających powyżej 250 pracowników, i to bez względu na branżę.Mam nadzieję, że tak jak w poprzednich latach także w tym roku pobijemy rekord zgłoszeń do „Etycznej Firmy”. Dotychczasowi laureaci zasługują na ogromne brawa. Dzięki ich działaniom możemy promować najlepsze praktyki w biznesie, wzmacniając jakość całego polskiego rynku.