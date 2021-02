Estee Lauder dokupuje akcje Deciem za 1 mld USD

Firma kosmetyczna dokupi akcje Deciem za 1 mld USD, aby zwiększyć swój udział w firmie. Estee Lauder docelowo zamierza dążyć do pełnego przejęcia producenta środków do pielęgnacji skóry.

Estee Lauder w wyniku transakcji, którą spodziewa się sfinalizować w kwartale kończącym się 30 czerwca, zwiększy swój udział w Deciem z 29 do 76 proc. Umowa zakłada przejęcie pełnej kontroli nad firmą w ciągu trzech lat.

Sprzedaż Deciem w roku finansowym zakończonym 31 stycznia wyniosła 460 mln USD - oznajmił Estee Lauder, opisując firmę jako „przełomową organizację z podejściem skoncentrowanym na konsumentach”.

Kosmetyki do pielęgnacji skóry są motorem wzrostu Estee Lauder, ponieważ sprzedaż produktów do makijażu spada w wyniku ograniczeń związanych z pandemią. Klienci skłaniają się ku środkom do samodzielnej pielęgnacji, takim jak kremy ​​nawilżające i serum.

Po godz. 9 czasu nowojorskiego akcje Estee Lauder spadły o 0,2 proc. do 284,95 USD