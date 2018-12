Eurocash ma zgodę UOKiK na przejęcie Partnera

Designerskie wehikuły na dwóch kołach

Kamil Stysiak, absolwent Politechniki Białostockiej, konstruując swój pierwszy cruiser, nie myślał o założeniu własnego biznesu. — Wszystko zaczęło się jakieś 10 lat temu, jeszcze przed moimi studiami, kiedy wymyśliłem, że zbuduję sobie rower, choć ostatni raz jeździłem na nim jako dziecko. Dodatkowo przy jego budowie chciałem nauczyć się manualnych czynności, takich jak spawanie czy obsługa palnika — wspomina Kamil Stysiak, założyciel Kamilos Kreationz. Pierwszy model był eksperymentem i powstawał przez kilka miesięcy. Kamil Stysiak jeździł na nim przez rok i wciąż go ulepszał. Wtedy rowery typu cruiser były mało popularne, głównie przez to, że mało kto w Europie zajmował się konstrukcją takich maszyn. To powodowało, że wehikuł tego typu pojawiający się na ulicy wzbudzał bardzo duże zainteresowanie. — Po roku zbudowałem kolejny model, który był już znacznie bardziej dopracowany. To był już czas, w którym miałem możliwość korzystania przy tworzeniu roweru z komputera i w projektowaniu pomagały mi różne programy graficzne. Co istotne, dzięki studiom zacząłem już bardziej świadomie postrzegać wszystko, co...