Europa Systems: rekordowy wzrost w e-commerce

Marcin Tomkiewicz, CEO Europa Systems, w wywiadzie o tym, jak polski integrator automatyki magazynowej osiągnął sukces.

Automatyzacja to dziś najważniejsze działanie w zakresie poprawy efektywności kosztowej. Niestety czynniki zewnętrzne wpływają na wzrost kosztów automatyzacji w magazynach czy produkcji, ale w dalszym ciągu taka forma inwestowania daje bardzo szybki zwrot. W związku ze wzrostami cen, m.in. surowców i mediów, klient rów-nież ponosi większe koszty inwestycji w automatyzację. Mamy tego świa-domość i również w ramach naszych działań pracujemy nad optymalizacją kosztów wytworzenia — mówi Marcin Tomkiewicz, CEO Europa Systems, na zdjęciu w towarzystwie Ilony Miziewicz- Groszczyk.

W 2021 r. firma odnotowała znaczny wzrost liczby zamówień w segmencie e-commerce, osiągając przychód na poziomie 140 mln zł i już dziś potwierdza na rok 2022 kolejne 30-procentowe wzrosty przychodów.

Rekordowe wyniki za rok 2021 są potwierdzeniem właściwie obranego kierunku rozwoju oraz inwestycji. Mijają dwa lata od wdrożenia w Europa Systems strategii Hexagon4Growth, która zakładała dynamiczny rozwój spółki. Co było kluczowym czynnikiem tego sukcesu?

W naszej organizacji kluczowi są ludzie. Przede wszystkim chciałem więc podziękować wielu moim współpracownikom i partnerom biznesowym za ponadprzeciętne zaangażowanie, którego efektem jest tak dynamiczny wzrost naszej firmy. Dziękuję za zaufanie i pełne skupienie na postawionych wspólnych celach biznesowych, tj. podwojeniu przychodów oraz budowaniu kompetencji ES w integracji rozwiązań turn-key dla intralogistyki w kluczowych dla nas segmentach biznesowych, m.in. w e-commerce.

Wprowadziliśmy na rynek innowacyjne systemy intralogistyczne, a przede wszystkim zainwestowaliśmy w rozwój kompetencji w obszarach robotyki autonomicznej i przemysłowej, automatyki i oprogramowania IT. Nasze wieloletnie doświadczenie w obszarze rozwiązań dedykowanych dystrybucji i handlingowi materiałów uzupełnione o wspomniane kompetencje oraz zaufanie klientów przyczyniło się do dynamicznego rozwoju naszego biznesu.

Duże znaczenie w budowaniu portfolio mają oferowane przez nas innowacyjne rozwiązania do opomiarowania i wizualizacji integrowanych systemów intralogistycznych, dostarczane przez spółkę komplementarną EDOCS Systems, w którą zainwestowaliśmy w 2020 r. Zarządzamy w ten sposób przepływem materiałów, dostarczając platformy systemowe MFC, WCS wraz z wymianą danych z systemami nadrzędnymi WMS. Nasze innowacyjne rozwiązania pozwalają na zwiększanie produktywności biznesowej naszych klientów w branżach, takich jak retail, e-commerce, FMCG, tire oraz heavy.

Dzięki zaufaniu i wsparciu właściciela firmy — pana Daniela Mzyka — zarząd mógł realizować opracowany program strategicznych inwestycji. Jednocześnie rozpatruje kolejne akwizycje i współpracę z partnerami biznesowymi rozszerzające portfolio oraz zakres działalności spółki Europa Systems. Podsumowując, rok 2021 był rekordowy w historii naszej firmy. Osiągnęliśmy przychód na poziomie 140 mln zł i mogę już dziś potwierdzić, że w roku 2022 planujemy kolejny 30-procentowy wzrost przychodów.

Firmy produkcyjne i handlowe dążą do zwiększania efektywności operacyjnej w obszarach związanych z logistyką i magazynowaniem — szczególnie widoczne jest to na rynku e-commerce. Dziś liczy się każda złotówka, więc wdrożenia związane z szeroko pojętą automatyzacją powinny zyskiwać na popularności. Z drugiej strony wyzwania, przed którymi stają wszyscy — pandemia, wojna w Ukrainie, zerwane łańcuchy dostaw, inflacja — powodują że firmy wstrzymują się z inwestycjami. Jak to dziś wpływa na rozwój Europa Systems?

Automatyzacja jest najważniejszym w dzisiejszych czasach działaniem w zakresie poprawy efektywności kosztowej. Niestety aktualne czynniki zewnętrzne wpływają na wzrost kosztów automatyzacji w magazynach czy produkcji, ale w dalszym ciągu taka forma inwestowania daje bardzo szybki zwrot. W związku ze wzrostami cen, m.in. surowców i mediów, końcowy klient również ponosi większe koszty inwestycji w automatyzację. Mamy tego świadomość i również w ramach naszych działań pracujemy nad optymalizacją kosztów wytworzenia.

Naszą przewagą jest to, że ok. 80 proc. systemów produkujemy we własnej fabryce, co w odniesieniu do aktualnych problemów z zakłóconym łańcuchem dostaw daje nam elastyczność i pewnego rodzaju niezależność. Poprzez odpowiednie zarządzanie stokami magazynowymi jesteśmy w stanie neutralizować bądź zmniejszać efekt kuli śnieżnej, który dotyka integratorów nieposiadających własnych mocy produkcyjnych. Nie bez znaczenia jest również nasze zaangażowanie, kompetencje i doświadczenie pozwalające na dobór optymalnego rozwiązania dostosowanego do potrzeb naszych klientów.

Chciałbym podkreślić, że nasi klienci i partnerzy biznesowi, wybierając Europa Systems jako swojego preferowanego dostawcę, na pierwszym miejscu stawiają zapewnienie ciągłości produkcji, bezpieczeństwo oraz zaufanie do profesjonalnej i terminowej realizacji projektów. Jakość naszych systemów, wysokie kompetencje zarządzania projektami oraz obsługa posprzedażowa to gwarancja długofalowej współpracy która dla nas — pracowników Europa Systems — jest kluczowym wskaźnikiem sukcesu.

Jak ważny w strategii rozwoju firmy jest segment e-commerce? Czy był jakiś kontrakt z kategorii game changer?

Jednym z obszarów rozwoju działalności ES, jaki zdefiniowaliśmy w naszej strategii, jest rozwój w obszarze e-commerce i dzisiaj mogę potwierdzić, że w tej branży odnotowujemy największe wzrosty przychodów.

Oferujemy kompleksową usługę, począwszy od wstępnej analizy danych, doboru optymalnych rozwiązań, propozycji layoutu, oprogramowania symulacji procesu celem wypracowania optymalnego rozwiązania. Dostarczamy nowoczesne systemy do dystrybucji opakowań zbiorczych, sortowania, automatycznego załadunku sterowanych za pomocą rozproszonych systemów sterowania, zarządzania przepływem MFC wraz z wymianą danych z systemami WMS. W tym roku pozyskaliśmy nowego kluczowego klienta — światowego lidera logistyki e-commerce, który wybrał Europa Systems na generalnego wykonawcę projektu automatyzacji magazynu wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Uruchomienie odbędzie się w drugiej połowie bieżącego roku i wówczas będziemy o tym szerzej komunikować. Jednocześnie już od ponad dwóch lat jesteśmy preferowanym dostawcą uznanej niemieckiej marki, która wyposaża największe w Europie magazyny e-commerce.

Europa Systems jest strategicznym partnerem wydarzenia organizowanego przez „Puls Biznesu” — XIX Forum Polska Logistyka. Dla naszej firmy to ważna aktywność i konsekwentna realizacja strategii budowania świadomości marki i repozycjonowania jako integratora, lecz przede wszystkim budowania wizji „partnera pierwszego wyboru dla rozwiązań intralogistycznych w Europie”. Jak pan podsumuje tegoroczne eventy logistyczne?

W tym roku jesteśmy obecni na największych targach i konferencjach logistycznych w Polsce i na świecie, takich jak Logimat w Stuttgarcie czy ITM/Modernlog oraz Smart Warehouse w Poznaniu, nie mogło nas zabraknąć również na wydarzeniu Polska Logistyka organizowanym przez „Puls Biznesu” w Warszawie. Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem, dajemy okazję, aby dotknąć najnowszych światowych technologii w obszarach robotyki oraz digitalizacji dedykowanych takim segmentom jak e-commerce, FMCG, retail.

Przygotowaliśmy kilka premier produktowych, m.in. na targach Modernlog po raz pierwszy w Polsce zaprezentowaliśmy nowego światowego producenta technologii AMR autonomicznych mobilnych robotów GEEK+, z którym podpisaliśmy umowę o współpracy jako integrator. Na Logimat natomiast przedstawiliśmy naszą autorską aplikację ES Qview oraz demonstracyjny pokaz zrobotyzowanych systemów zintegrowanych w jeden autonomiczny ekosystem działający bez człowieka.

Naszą intencją jest budowanie świadomości, jak innowacyjne technologie i ich zwinna integracja od Europa Systems pomagają osiągać efektywność operacyjną w procesach magazynowo-produkcyjnych.

W październiku podczas XIX Forum Polska Logistyka zaprezentujemy na konkretnych przykładach, jak rosnący e-commerce wpływa na innowacje w logistyce. Ważnym zagadnieniem będzie również temat z obszaru HR — automatyzacja procesów magazynowych jako odpowiedź na wyzwania związane z zasobami w logistyce. Sam jestem menedżerem z ponad 20-letnim doświadczeniem w operacyjnym i strategicznym zarządzaniu orga-nizacjami o profilu produkcyjno-technologicznym. Wiem, z jakimi wyzwaniami, szczególnie w obszarze zasobów ludzkich, mierzą się organizacje. Zanim trafiłem do Europa Systems, prowadziłem biznesy firm takich jak Whirlpool, Zelmer, BSH z grupy Bosch, doradzałem z ramienia rad nadzorczych lub konsultingu strategicznego spółkom m.in. grupy Paged.

Dzięki doświadczeniu w różnych rolach zdobyłem wiedzę na temat tego, w jaki sposób definiować i wytwarzać wartość dla klientów — sam takim klientem także wcześniej byłem. Dlatego bardzo się cieszę, że będziemy mogli podzielić się z państwem naszymi doświadczeniami podczas bezpośrednich spotkań na tym wydarzeniu.

Brzmi bardzo interesująco, zatem nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić czytelników na Forum Polskiej Logistyki. Widzimy się w dniach 3–4 października w Warszawie! Panie Marcinie — serdecznie dziękuję za pana czas i rozmowę.

Rozmawiała Ilona Miziewicz-Groszczyk, dyrektor marketingu & e-commerce i lider projektu strategicznego Hexagon