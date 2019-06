Europejczycy chcą pracować krócej

Cztery dni pracy w tygodniu zamiast pięciu? Taka koncepcja podoba się w Europie — najbardziej Hiszpanom, a najmniej Polakom.

Pewna brytyjska firma, po próbnym wprowadzeniu czterodniowego tygodnia pracy na półtora miesiąca, oświadczyła, że udało jej się osiągnąć te same wyniki co przed tą zmianą, a nawet dostrzegła pewien wzrost. Wygląda na to, że podobnych efektów spodziewają się europejscy pracownicy. Ponad połowa z nich (56 proc.) twierdzi, że wolałaby pracować przez cztery dni w tygodniu. To jeden z wniosków raportu „The Workforce View in Europe 2019”, przygotowanego przez ADP na podstawie opinii 10 tys. pracowników z Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Polski, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz Włoch, którzy odpowiadali na pytania o swoje aktualne środowisko pracy oraz oczekiwania co do przyszłości.