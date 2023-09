Europejski rynek akcji nadal pod presją podaży

Stoxx Europe 600 tracił 0,6 proc. ponad dwie godziny po rozpoczęciu handlu w piątek. Zmierza do zakończenia spadkiem już ósmej sesji z rzędu. Tak zła seria nie zdarzyła się od 7 lat.

Początek piątkowej sesji budził nadzieję na przerwanie serii spadków europejskiego rynku akcji. Po godzinie handlu Stoxx Europe 600 rósł o 0,3 proc. Potem inicjatywę przejęła jednak podaż.

Nastrojów inwestorów nie zdołały poprawić trwale ani spadek cen ropy, ani zniżka rentowności obligacji państw strefy euro, ani lepsze niż oczekiwano dane o produkcji przemysłowej we Francji. Podaż przeważa w 18 z 19 głównych segmentach europejskiego rynku akcji. Najmocniej tanieją spółki budowlane, dostawcy dóbr przemysłowych i spółki chemiczne (wszystkie po -1,2 proc.). Najmniejszą stratę notuje segment ochrony zdrowia (-0,1 proc.), a jako jedyny rośnie segment spółek medialnych (0,4 proc.), co wiąże się z informacją, że Round Hill Music Royalty Fund, właściciel praw m.in. do utworów Beatlesów, otrzymał ofertę przejęcia za prawie 500 mln USD. Akcje spółki drożeją o ponad 60 proc. Hipgnosis Songs Fund, inny właściciel katalogu praw do utworów m.in. Shakiry, drożał nawet o 16 proc.

DAX traci najmocniej spośród największych europejskich giełd. Indeks niemieckich blue chipów spada o ponad 0,7 proc., a najmocniej przecenioną spółką jest ponownie MTU Aero Engines (-3,2 proc.) z branży lotniczej. W Paryżu CAC40 idzie w dół o 0,7 proc. przy 33 taniejących z 40 spółek z indeksu. Największy spadek kursu notuje Renault (-2,4 proc.). W Londynie FTSE100 traci 0,45 proc.