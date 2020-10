Euvic ciepło myśli o parkiecie

Euvic przejął spółkę Aden, ma w planach kolejne akwizycje i celuje w 1 mld zł przychodów. W ciągu maksymalnie dwóch lat chce wejść na giełdę.

Grupa spółek technologicznych Euvic coraz aktywniej rozpycha się na rynku. Wiosną informowała o przejęciu lubelskiej Edge One Solutions, a teraz chwali się kolejnym zakupem. Do grupy dołączyła krakowska spółka Aden zajmująca się integracją systemów oraz rozwojem elektroniki, urządzeń IoT i kiosków informacyjnych. Jej zadaniem jest wzmocnienie podstawowego dla Euvica filaru działalności — software development. Aden będzie odpowiedzialny za rozwój systemów embedded, czyli systemów wbudowanych będących integralną częścią obsługiwanych sprzętów. To nie wyczerpuje planów akwizycyjnych Euvica.