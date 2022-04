Firma Vivendi odnotowała wzrost sprzedaży w I kw.

Całkowite przychody firmy wzrosły do 2,38 mld EUR z odnotowanych przed dwunastoma miesiącami 2,1 mld EUR. Za poprawę zeszłorocznych wyników w znacznym stopniu odpowiada dział kanałów odpłatnych.

W I kw. uruchomiony w 1984 roku Canal Plus zwiększył sprzedaż o 6 proc. do 1,45 mld EUR. W tym samym okresie aż o 11 proc. do 591 mln EUR wzrosła również sprzedaż usług Havas, jednostki zajmujące się reklamą i public relations.