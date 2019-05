Firma z Olkusza buduje drugi zakład

Plast-Met Automotive Systems, rodzinny producent metalowych części samochodowych, zainwestuje 39 mln zł.

Od kiedy cała Polska jest strefą ekonomiczną, ze zwolnień podatkowych korzystają także firmy, które nie chcą się przenosić z terenów wybranych lata temu. Jedną z nich jest Plast-Met Automotive Systems, producent metalowych części samochodowych z Olkusza. Założona w 1984 r. rodzinna spółka zbuduje drugi zakład.

— To pierwsza decyzja o wsparciu w Olkuszu. Otrzymała ją polska firma motoryzacyjna, która dynamicznie się rozwija — mówi Krystyna Sadowska z Krakowskiego Parku Technologicznego.

Nowy zakład będzie produkować części i akcesoria do pojazdów silnikowych, przede wszystkim samochodów osobowych, a także narzędzia do wytwarzania takich części. Plast-Met Automotive Systems zamierza zainwestować co najmniej 39,099 mln zł. Od 2009 r. firma skorzystała z kilku unijnych grantów na zakup maszyn. W 2016 r. przekształciła się w spółkę z o.o. i złożyła pierwszy wniosek patentowy. Był to przełomowy rok. W 2017 r. jej przychody podwoiły się do 163,5 mln zł, zysk netto urósł o niemal 10 mln zł do 17,5 mln zł, a zatrudnienie urosło z 242 do 292 pracowników. Jest to 14. decyzja o wsparciu wydana w tym roku przez KPT i 19. od momentu wejścia w życie przepisów Polskiej Strefy Inwestycji. W tym roku przedsiębiorcy zadeklarowali w krakowskiej strefie ponad 750 mln zł nakładów.