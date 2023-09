Firmy łatwiej sięgną po dotacje

Współczesny rynek stawia przed przedsiębiorcami wyzwanie ciągłego dostosowywania się do zmieniających się warunków. Kluczowe jest więc, aby mieli oni dostęp do wsparcia, które umożliwi im dynamiczny rozwój. Polskie firmy od lat korzystają z powodzeniem z Funduszy Europejskich, realizując projekty zwiększające ich konkurencyjność i innowacyjność. W najbliższym czasie będą miały możliwość skorzystania z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 – największego unijnego programu dla przedsiębiorców, który oferuje im szerokie wsparcie na rozwój. Nowy program wprowadza także udogodnienia ułatwiające pozyskanie dotacji.

Proste wnioski i wsparcie „szyte na miarę”

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) przewiduje uproszczenia, dzięki którym przedsiębiorcy mogą liczyć na szybszy i bardziej efektywny proces aplikowania o środki. Właśnie dlatego formularz wniosku o dofinansowanie został znacząco uproszczony. Teraz, ubiegając się o wsparcie, przedsiębiorcy muszą podać jedynie kluczowe informacje potrzebne do oceny. Dodatkowo, liczba dokumentów dołączanych do wniosków została zredukowana do niezbędnego minimum. Jednym z ważniejszych ułatwień jest też modułowość projektów, co pozwala na elastyczne dostosowanie wniosku do konkretnych potrzeb przedsiębiorcy. Wnioskodawcy będą mieli możliwość wyboru odpowiednich modułów z oferowanego katalogu, które najlepiej spełnią ich oczekiwania. Dofinansowanie można będzie otrzymać na stworzenie lub rozwijanie centrum badawczo-rozwojowego, rozwiązania cyfrowe w firmie, doskonalenie kompetencji pracowników lub osób zarządzających, zwiększenie obecności firmy na rynkach zagranicznych czy zainstalowanie technologii prośrodowiskowych. Wybierając z tej szerokiej oferty, firmy muszą jednak pamiętać by uwzględnić w projekcie co najmniej jeden z obowiązkowych modułów: moduł B+R lub wdrożenia innowacji.

Pomoc krok po kroku

Oprócz uproszczeń, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej proponuje też pakiet darmowych usług, ułatwiających sięgnięcie po dotacje. Firmy, które mają pomysł na innowacyjny projekt, powinny zainteresować się usługą STEP. Dzięki tej usłudze przedsiębiorcy otrzymają dokładną analizę ich pomysłów, uwzględniającą możliwość uzyskania wsparcia z programu FENG. Aby z niej skorzystać, wystarczy wypełnić prosty formularz na stronie internetowej www.step.gov.pl. Współpraca z doświadczonym ekspertem branżowym pozwoli dopracować pomysłu tak, by spełniał kryteria dopasowanego konkursu FENG. Jeśli pomysł nie wpisuje się w wymogi FENG, konsultant PIFE może pomóc w poszukiwaniu alternatywnych źródeł finansowania.

Trener innowacji

Przedsiębiorcy chcący prowadzić działania badawczo-rozwojowe, inwestować w centra B+R lub myślący o ekspansji na rynki międzynarodowe, często nie mają wiedzy, jak się do tego zabrać. Dla takich firm bez doświadczenia w realizacji innowacji stworzono usługę Innovation Coach. Aby z niej skorzystać, wystarczy odwiedzić stronę internetową innovationcoach.pl i zarejestrować swoją firmę. Po rejestracji specjalista skontaktuje się z przedsiębiorcą, aby przeprowadzić wstępną analizę. Następnie zostanie przydzielony trener innowacji, który dokładnie przeanalizuje specyfikę firmy, obszar jej działania, rynek branżowy, możliwości rozwoju, sytuację przedsiębiorstwa pod kątem możliwości skorzystania z dofinansowania z FENG. Usługa Innovation Coach oferuje wiele korzyści, w tym indywidualną analizę potencjału innowacyjnego oraz wsparcie w zakresie możliwości finansowania.

Nowa usługa informacyjna

Narzędzia STEP i Innovation Coach są już znane niektórym przedsiębiorcom, którzy korzystali ze wsparcia w latach ubiegłych. Tym razem firmy dostają też całkiem nową usługę, czyli Innopoint. To nowoczesny system informacyjny, dostarczający przedsiębiorcom szczegółowych informacji o dostępnych formach wsparcia.

Kluczowym narzędziem w usłudze Innopoint jest ankieta potrzeb przedsiębiorcy dostępna na stronie www.nowoczesnagospodarka.gov.pl, po wypełnieniu której przedsiębiorca otrzyma informacje o rekomendowanych dla niego instrumentach wsparcia FENG. Jeśli będzie miał dodatkowe pytania, może umówić się na spotkanie z konsultantem PIFE lub skorzystać z infolinii pod numerem 22 262 99 95. Oprócz doświadczonych konsultantów, dostępni są również wirtualni asystenci. Przedsiębiorca może uzyskać odpowiedzi na pytania zarówno w formie pisemnej za pomocą chatbota, jak i głosowej za pomocą voicebota.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach, jakie oferuje program FENG, odwiedź poświęconą mu stronę internetową www.nowoczesna gospodarka.gov.pl. Znajdziesz tam wszystkie niezbędne informacje o programie i na temat wsparcia, które pomoże Ci w skutecznym pozyskiwaniu środków na rozwój Twojej firmy.