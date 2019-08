Firmy potrzebują pomocy w sądach

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców powinien móc reprezentować spółki przed sądami powszechnymi.

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) popiera propozycję Rzecznika MŚP polegającą na rozszerzeniu jego kompetencji. Chodzi o możliwość reprezentowania przedsiębiorców przed sądami powszechnymi. Ustawa o Rzeczniku MŚP, uchwalona w ramach Konstytucji Biznesu w marcu 2018 r., przyznaje mu prawo do występowania w sprawach firm tylko przed sądami administracyjnymi. W związku z tym przedsiębiorcy są pozbawieni możliwości interwencji Rzecznika w przypadku kwestii spornychz zakresu ubezpieczeń społecznych. Nie mogą też wnosić skarg kasacyjnych od prawomocnych orzeczeń w sprawach prowadzonych w sądach powszechnych.

— Mali i średni przedsiębiorcy postawieni w sytuacji konfliktu z urzędem często nie mają pieniędzy na pokrycie kosztów profesjonalnych usług kancelarii prawnych. W takich sytuacjach pomocny jest Rzecznik MŚP, którego kompetencje mają charakter interwencyjny. Dlatego zdecydowanie popieramy rozszerzenie jego uprawnień w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych — mówi Marek Kowalski, przewodniczący FPP i prezes Centrum Analiz Legislacyjnych i Polityki Ekonomicznej (CALPE).

Tłumaczy, że propozycja Rzecznika MŚP jest też zgodnaz tym, co FPP postulowała wcześniej w trakcie prac nad Konstytucją Biznesu. Dotychczas Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma możliwość m.in. żądania od organów władzy publicznej złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i dokumentów w sprawach konkretnych przedsiębiorców, wsparcia przedsiębiorców na etapie postępowań administracyjnych, wniesienia skargi do sądu administracyjnego, występowania z wnioskami o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów oraz — w przypadku dostrzeżenia rozbieżności w stosowaniu prawa przez sądy — zwrócenia się o rozstrzygnięcie problemu do Naczelnego Sądu Administracyjnego lub Sądu Najwyższego.