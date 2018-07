Forte wchodzi w ostry zakręt

Analitycy liczą na odbicie w wynikach producenta mebli. Choć wiele temu sprzyja, problemem może być zadłużenie.

Ostatnie 12 miesięcy to dla notowań Forte zjazd po równi pochyłej. Po prawie 50-procentowym spadku ze szczytu z lipca 2017 r. kapitalizacja spadła do najniższego poziomu od 2014 r. Wszystkiemu winne jest pogorszenie wyników: mimo utrzymania przychodów na zbliżonym poziomie zysk netto za 2017 r. stopniał o ponad jedną czwartą do 77 mln zł, wskutek głównie wzrostu ceny płyty wiórowej o 20 proc. w drugiej połowie roku. Przełomowy kwartał Wpływ tego czynnika powinien jednak maleć po uruchomieniu w lutym...

