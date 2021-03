Francja będzie szczepić osoby w wieku 70-75 lat

Od najbliższej soboty Francuzi wieku od 70 do 75 lat będą mogli zaszczepić się przeciwko wirusowi COVID-19.

Prezydent Emmanuel Macron zaprezentował zaktualizowany plan kampanii szczepień przeciwko koronawirusowi.

– Nie będzie wakacji, ani weekendów wolnych od szczepień - powiedział Macron, mocno krytykowany za powolne wprowadzanie preparatu. Zapowiedział, że studenci medycyny, strażacy, pielęgniarki oraz emerytowani lekarze będą również zaangażowani w szczepienia.

fot. Florian Hiltmair / imageBROKER / Forum

Francuski prezydent liczy na to, że większa liczba podanych zastrzyków pomoże odciążyć systemy szpitalne i ostatecznie pozwoli znieść ograniczenia w podróżach i biznesie.

Macron dodał również, że w tej chwili priorytetem będzie uodpornienie seniorów oraz grupy najbardziej wrażliwych osób.

Do wtorku, co najmniej jedną dawkę zastrzyku otrzymało ponad 6 mln Francuzów. Według przedstawionego planu, rząd zamierza uodpornić 10 mln obywateli do połowy kwietnia, a w dłuższej perspektywie 30 mln przed 15 dniem czerwca - co stanowiłoby niemal połowę całej populacji.