Fundusz Orlenu dokonał pierwszej bezpośredniej inwestycji

Inwestycja, której wartości nie ujawniono, jest częścią strategii koncernu zakładającej inwestycje w spółki z autorskimi rozwiązaniami o potencjale międzynarodowym.

Daniel Obajtek, fot. Marek Wiśniewski

- Fundusz ORLEN VC to największy korporacyjny fundusz Venture Capital w Polsce. W ciągu 10 lat chcemy zainwestować ok. 100 milionów euro w spółki technologiczne oferujące przełomowe innowacyjne rozwiązania – powiedział Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen. - Pierwszą bezpośrednią z nich jest inwestycja w ICsec, polskiego producenta systemów cyberbezpieczeństwa dla przemysłu. To spółka, która jest jednym z najbardziej perspektywicznych dostawców tego typu rozwiązań. Inwestycje w nowe obszary pozwolą na wymianę wiedzy i technologii, przyczyniając się do realizacji strategii koncernu – dodał.

ICsec oferuje rozwiązania do wykrywania anomalii i cyberzagrożeń w sieciach automatyki przemysłowej. System budowany od kilku lat, działa w polskiej infrastrukturze przemysłowej i skutecznie monitoruje sieci przemysłowe.

Rynek cyberbezpiczeństwa jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie i na świecie, podkreśla PKN Orlen zwracając uwagę, że wydarzenia z ostatnich miesięcy skokowo zwiększyły zapotrzebowanie na tego typu usługi zarówno w Europie, jak i w Polsce.

- Obecnie koncentrujemy się na nawiązaniu współpracy z dystrybutorami i partnerami biznesowymi w Polsce i za granicą. Nasze rozwiązania są w stanie zapewnić podwyższony poziom bezpieczeństwa narodowego, szczególnie w infrastrukturze krytycznej, która jest priorytetem na całym świecie – powiedział Robert Juszczyk, prezes ICsec.