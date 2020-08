Fundusz Sorosa postawił i wygrał

Kiedy inne fundusze redukowały pozycje, Soros Fund Management zwiększył w drugim kwartale zaangażowanie w największym ETF długu spółek z ratingiem inwestycyjnym.

Fundusz słynnego miliardera George’a Sorosa zainwestował w drugim kwartale 161 mln USD w prowadzony przez BlackRock fundusz iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond, wynika z raportu przedstawionego regulatorowi. Była to największa kwota z łącznie 534 mln USD, które napłynęły w tym czasie do największego ETF kredytu o ratingu inwestycyjnym. Inwestycja się opłaciła, bo od ogłoszenia 23 marca przez Fed planu kupowania długu spółek oraz ETF kredytu korporacyjnego, fundusz wzrósł o ok. 20 proc., a bank centralny jest jego drugim największym inwestorem.