Brytyjski fundusz Ruffer Investment Management ujawnił, że zarobił 1,1 mld USD na postawieniu na bitcoina. Wyszedł z transakcji już w kwietniu, bo obawiał się ryzyka wynikającego ze zbyt szybkiego wzrostu kursu kryptowaluty, pisze Reuters.

Ruffer obstawił wzrostu kursu bitcoina w listopadzie. Był to wówczas jeden z najwyraźniejszych sygnałów zainteresowania kryptowalutą przez inwestorów instytucjonalnych.

- W dłuższym terminie jesteśmy nadal zainteresowani cyfrowymi aktywami i rolą, którą mogą odegrać w zachowaniu realnego majątku – powiedział Reutersowi rzecznik funduszu. – Krótkoterminowo, w związku z szybkim wzrostem ceny bitcoina, uważaliśmy, że bitcoin obciążony jest zbyt dużym ryzykiem – dodał.

W połowie kwietnia najpopularniejsza kryptowaluta osiągnęła rekordową wartość kiedy jej kurs zbliżył się do 65 tys. USD. Od tego czasu bitcoin głównie taniał. We wtorek jego kurs spada o 8,9 proc. do 33155,01 USD.