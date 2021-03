GameStop być może przebił bańkę spekulacyjną, której był bohaterem

Akcje ulubionej spółki spekulantów z Reddit tanieją dwucyfrowo w handlu przedsesyjnym po tym jak zasygnalizowała możliwość emisji nowych akcji.

Akcje GameStop tanieją o 13 proc. w środę w handlu przedsesyjnym. We wtorek sieć sklepów z grami wideo podała, że w kwartale zakończonym 30 stycznia miała 1,34 USD zysku na akcje. Rynek oczekiwał 1,43 USD. Spółka nie skorzystała także tak jak się spodziewano na pojawieniu się nowych konsol do gier wideo. Jej sprzedaż netto spadła o 3,3 proc. do 2,12 mld USD wobec oczekiwanych przez rynek 2,24 mld USD. Jednym z niewielu jasnych punktów była sprzedaż internetowa, która wzrosła o 175 proc.

fot. Bloomberg Akcje GameStop zdrożały aż dziewięciokrotnie w tym roku dzięki spekulantom z forów inwestycyjnych na Reddit, którzy podbijając kurs spółki chcieli „ukarać” grających na jego spadek. W opublikowanym we wtorek raporcie spółka ujawniła, że ten wzrost skłonił ją do rozważenia sprzedaży nowych akcji i w większej ilości niż pozwala jej na to zgoda akcjonariuszy. Uzyskane w ten sposób pieniądze pozwoliłby sfinansować GameStop szybsze zwiększenie działalności e-commerce. Colin Sebastian, analityk Robert W. Baird & Co. napisał, że pomimo spadku kursu przez ostatnie cztery sesje wycena akcji GameStop odzwierciedla „optymistyczny bezchmurny scenariusz (a nawet lepszy)”.

